我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

PUMA將成中國品牌 安踏體育收購29%股權成最大股東

中國新聞組／即時報導
中國本土體育用品品牌「安踏」透過股權收購，將成為PUMA最大股東。（路透）
中國本土體育用品品牌「安踏」透過股權收購，將成為PUMA最大股東。（路透）

中國本土體育用品品牌「安踏」27日在港交所公告，1月26日，公司與Artémis訂立購股協議，計畫收購PUMA SE 29.06%的股份，成為其最大股東，以推進其「單聚焦、多品牌及全球化」戰略。

上海澎湃新聞指出，PUMA（彪馬）作為國際領先的運動品牌，其專業運動及潮流市場定位與安踏現有品牌布局高度互補。通過此次收購，安踏有望提升其在全球體育用品市場的地位和品牌影響力。

此次交易對價為15.055億歐元（不含稅，約17.7億美元）。

據四川日報旗下新媒體封面新聞報導，安踏體育表示，透過收購具有重大戰略意義的少數股權，成為彪馬公司的最大股東，集團有望進一步提升其於全球體育用品市場的地位及品牌知名度，從而增強整體國際競爭力。

報導稱，據悉，本次交易預計在2026年底前完成，但仍需要得到相關監管部門批准及滿足慣例交割條件。此次股權收購資金全部來源於安踏集團的內部自有現金儲備。

據彪馬公布的2025財年第三季財報顯示，經貨幣調整後第三季彪馬全球營收19.55億歐元，直營業務年比增長4.5%。其中，大中華區直營業務增長14%，為品牌未來增長奠定更穩健的基礎。中國是彪馬最重要的戰略市場之一。

上海界面新聞指出，安踏體育2025年中期業績報告稱，安踏體育營收年比增14.3%至人民幣385.4億元，創下歷史新高；經調整股東應占溢利增加7.1%，至65.97億元。

貨幣

上一則

中國青年掀約澡潮 澡堂「浴」火重生

下一則

港校跨代合唱團擊敗22世界隊 神戶國際合唱賽奪總冠軍

延伸閱讀

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車
睽違八年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光了

睽違八年點頭客串 林志玲「絕美民國造型」提前曝光了
上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域

上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域
黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名、600人民幣大紅包

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿