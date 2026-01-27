學者：解放軍上將層級「全軍覆沒」 建軍來最大敗戰

我的頻道

記者林則宏／綜合報導
中共中央軍委副主席張又俠（中）被查落馬，震撼中共政軍界。圖左為早前已落馬的中央軍委前副主席何衛東，圖右是已被查的前國防部長李尚福。（路透）
中共中央軍委副主席張又俠落馬對台海局勢的影響各方說法不一，史丹福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，解放軍遭遇如此大規模清洗後，中共要在一年內或明年中共21大前對台採取全面戰爭的可能性降低，但不排除局部戰爭的可能性。

吳國光在媒體人袁莉主持的「不明白播客」中說，在解放軍遭遇如此大規模清洗後，軍隊的指揮系統勢必要重建。解放軍上將層級基本上已「全軍覆沒」；他形容這是解放軍自建軍以來，打了最大的一次敗戰。他質疑在此情況下，中共怎麼可能去面對解放軍史上最嚴重的一場戰爭（指對台戰爭）。

針對近期包括美國主流輿論對於中共對台動武的可能性討論愈來愈多，吳國光說，明明可以客觀分析出，解放軍對台作戰能力可能在降低，但目前整個輿論卻都在渲染解放軍對台軍事威脅，「當中可能有中共的算盤，也有美國的算盤」。在他看來，短期內中共全面對台戰爭可能性在降低，但不排除有局部戰爭的可能性。因為習近平上台後不斷在講建軍百年目標，這次拿掉張又俠後，解放軍報24日頭版又再次提到「建軍100年奮鬥目標」。

中共建軍100年就是2027年8月1日，吳國光說，習近平應該需要在軍隊內部有某些說法，很可能會採取局部軍事行動，才能對他提出的「建軍百年目標」有所交代。

解放軍報於頭版發文稱，軍隊不容腐敗玷汙，「身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券」，意有所指稱「少數腐敗分子掀不起什麼風浪」。該文引述中共前領導人毛澤東曾表示，「黨紀國法面前，身分沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」。

解放軍 中共 習近平

