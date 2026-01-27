我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

觀察站／槍指揮黨？張又俠恐犯「狂傲」政治大忌落馬

香港特派員 李春
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被立案調查，震驚八方，海外有各種張劉二人落馬因由，以及各種精采版本的逮張故事。但有消息說，張又俠的問題主要是犯下政治大忌，其抓捕過程平淡無奇。

●美諜到兵變 說法5版本

先看各路有關張又俠案情及逮張故事。首先是跟美國扯上關係，有說張是美國間諜、向美洩露了中國核機密說法。有消息說這一故事的主要情節，來自一個傳來傳去的網上帖子，有人查證說相信最初內容來自一位李姓高級將領的女兒，但多數人認定只是逞口舌痛快，難以令人信服。

第二種說法是張劉圖兵變奪權說，有的版本還列出張的舊部番號，以及謀變的主要想法。研究中共軍史者說，自1989年後，中共軍隊的調動已嚴格到連排級的調動也要由中央軍委下令，還必須是中央軍委主席的手令。近年軍隊管束更嚴，動用武器彈藥要層層報批，兵想拿槍都拿不出門又如何兵變。

三是說張又俠被抓，有另一軍委副主席張升民策應、蔡奇率特勤局抓捕等說法。但這也與中共和軍隊管理體制有出入。張又俠作為中央政治局委員，保衛人員是由中央警衛局派出，要動他會由中央警衛局動手而不能用外圍的公安部特勤局。至於劉振立，其中央軍委委員在軍內高於戰區正職，但在中共黨內低於副國級，未列入「黨和國家領導人」，抓他只需軍紀委辦案小組或軍紀委保衛局。

四是有說是去年底張又俠已被控制，今次只是由控制地點帶到正式審查點。這也不可信，因去年12月31日全國政協新年茶話會，張又俠有出席，座位與往年同。

五是說抓張劉二人是中央軍委七人，加上張升民和現任軍紀委書記會議作的決定。會後即執行抓捕，時間大約是1月19日。這說法疑點是在作此決定前，因何不准張劉出席軍委紀委擴大會，既不合常規又有打草驚蛇之嫌。

張尾大不掉 全軍都他人

這些版本外，有另一個較平淡無奇版本，說張又俠的問題，習近平早就看在眼裡，但有一個爆發點，是1月8日中央政治局常委會，該會傳給外界的是國務院等四大中共黨組向政治局常委會匯報工作，但會議重點卻是習近平有個講話。有消息說這個講話內容與今年中共中央的政治、經濟、軍事等核心要務有關，可稱為中央最新決策，與一個「變」字有關。

習近平講話精要已在黨政軍較高層級傳達，相信本來也應在軍委和戰區層級傳達，同時據之作出軍隊工作方針、任務等決定，以中央軍委貫徹執行。有軍事分析者說，在辦了何衛東、苗華後，張又俠尾大不掉，認為全軍上下都是他的人，軍委主席離不了他，大有「槍指揮黨」的狂傲。於是在一定場合爆發某種層面的衝突，加上埋了數年的芥蒂，引出最後難以扭轉的後果。

所以張的罪行主要是「五個嚴重」，即嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎。

印證這一說法的，是辦了張劉之後，本周起中共軍隊全面開展兩個政治活動，一是政治建軍活動，這是由中共20大決定下來的；二是政治整訓，這是由20屆四中全會決定的，也是張劉沒有認真推動的。

圖為2024年8月29日，張又俠在北京八一大樓會見時任白宮國安顧問蘇利文。當時蘇...
圖為2024年8月29日，張又俠在北京八一大樓會見時任白宮國安顧問蘇利文。當時蘇利文訪中特別指名要見張又俠曾引發外界好奇。（路透）

中共 共軍 習近平

上一則

習近平會見訪中芬蘭總理 稱「大國」要講平等、法治

下一則

黃仁勳簽名600元紅包 網賣999999元 受贈滬商戶這麼說

延伸閱讀

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
華郵：拔除張又俠 習近平欲掌握「絕對軍權」

華郵：拔除張又俠 習近平欲掌握「絕對軍權」
張又俠落馬 中央軍委印發「黨組織選舉規定」加強黨領導

張又俠落馬 中央軍委印發「黨組織選舉規定」加強黨領導
中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎「完美風暴」？

中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎「完美風暴」？

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿