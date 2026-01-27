分析：張又俠若向美洩露核機密 下場應會類似林彪

中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議，解放軍報批評其嚴重踐踏破壞制度。（美聯社）

中共 中央軍委副主席張又俠落馬，華爾街 日報指張除被控濫用職權收賄，還向美國洩露核武器的核心技術數據。不過，海外的中國時政評論員多表示質疑。

知名中國時政評論員鄧聿文在其個人社交平台發文稱，解放軍 報社論已對張又俠做了「五個嚴重」政治指控，不怕再加上「洩露國家軍事情報祕密」這條，且這項罪名是如此好用，洩露核機密是可判死刑的，如此抓捕張就是名正言順，中共黨內高層無話可說，也正好可擺脫外界認為此事是中共內部權力鬥爭的說法。

在中共未正式宣布前、最早在網上披露張又俠落馬的評論員蔡慎坤也在社交平台發文表示，這種指控在邏輯上經不起任何推敲，試問美國拿什麼來交換張又俠的重要情報？張又俠看得上幾千萬美元抑或幾億美元嗎？何況美國情報部門根本拿不出這筆錢。

曾在中國外交部任職、擔任過美國哈德遜研究所客座研究員的知名時評人韓連潮也質疑華爾街日報這篇報導的真實性，因此罪名與中國官方通報的力度不匹配。倘若張又俠真涉及「核機密外洩」這種亡黨亡國的特大事故，中共的處置一定會類似林彪案（出逃墜機事件）做法，可目前中共顯然沒有採用這個處理方式。

鄧聿文分析，細讀解放軍報25日社論，對張又俠和劉振立案進行了定性，措辭極其嚴厲，指控二人犯了五個「嚴重」，其中最值得注意的是「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。這五個嚴重和去年查處何衛東的指控如出一轍。有兩種可能，一是「五個嚴重」不過是為加重張劉二人的腐敗，其實是不實之詞；另一是「五個嚴重」指控是實情。如果這樣，這次抓捕張劉，包括上次抓捕何衛東、苗華，實際都是政治問題，而非腐敗問題。

鄧聿文表示，所謂政治問題，說白了這些軍頭們對習近平在解放軍的主席負責制是不滿的，因為主席負責制，把解放軍變成了習家軍。那也說明，習近平的威信在解放軍裡是有很大不滿的。

他認為，真實情況大概在前述兩種「可能」之間，既要通過政治指控加強他們的腐敗嚴重性，同時張何等人確實對習凌駕於軍委之上的絕對主席負責制有所不滿，但這種不滿當然遠不到敢公開發作的程度，估計是背後說了一些不中聽的話，做了些小動作，或者對習的某個指令落實得有點怠慢，讓習感受到權威受到挑戰，從而要把他們清除。