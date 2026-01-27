關係回暖 習近平：中印是夥伴 「龍象共舞」是正確選擇

習近平26日就印度第77個共和國日致電印度總統慕爾穆表示祝賀，並稱實現「龍象共舞」，是中印雙方的正確選擇。(路透)

中國國家主席習近平 26日就印度 第77個共和國日致電印度總統慕爾穆表示祝賀。習近平在賀電中指出，中方始終認為，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，是中印雙方的正確選擇。

新華社報導，習近平表示，過去一年中印關係持續改善發展，這符合兩國和兩國人民的根本利益，對維護和促進世界和平與繁榮具有重要意義。

他希望雙方堅持中印「互為合作夥伴、互為發展機遇」的重要共識，加強戰略溝通，擴大交往合作，照顧彼此關切，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

中國國務院總理李強同日向印度總理莫迪致賀電。

據中國海關總署數據，2025年1至10月中印雙邊貿易總額達1276.27億美元，較2024年同期增長11%。印度已恢復向中國公民發放旅遊簽證，兩國朝聖之旅「岡仁波齊—瑪旁雍錯之旅」已於去年4月恢復。

此外，越南 共產黨總書記蘇林23日當選連任，習近平繼當日致電祝賀後，26日下午再與蘇林通電話。習近平在通話中表示，要用好高層會晤，加強發展戰略對接，共同邁向社會主義現代化，並共同反對霸權主義和陣營對抗。蘇林則說，越南堅持「一中政策」，支持一帶一路倡議，願與中方促進外交國防和公安協作。

據報導，習近平在通話中祝賀越共14大成功舉行和蘇林連任越共總書記。習近平強調，中越必須堅定信念、守正創新，防範化解各類風險挑戰，共同捍衛社會主義事業，永保兩國關係的政治本色。雙方要繼續加強治黨治國經驗交流互鑒，用好高層會晤、理論研討、幹部培訓等機制，不斷提高「黨的執政水平和國家治理能力」。

習近平還說，雙方要加強發展戰略對接，深化高水平互利合作，共同邁向社會主義現代化。雙方要加強在國際和地區事務中的協調配合，共同反對霸權主義和陣營對抗，攜手推動構建人類命運共同體。

值得一提的是，美國總統川普日前宣布，設立為了加薩戰後治理與重建「和平理事會」，越共總書記蘇林在接到川普邀請後，幾乎旋即答應成為創始成員國，且強調繼續加強與美合作。中國外交部則證實中國已獲邀，但未言明是否接受邀請。