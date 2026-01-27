繼續抵制 中籲春節避免赴日 機票免費退改再延7個月

我的頻道

特派記者陳政錄／北京27日電
隨著中日關係持續緊繃，愈來愈多中日航班取消，中國外交部也持續提醒民眾赴日風險。圖為東京銀座的觀光客。(歐新社)
隨著中日關係持續緊繃，愈來愈多中日航班取消，中國外交部也持續提醒民眾赴日風險。圖為東京銀座的觀光客。(歐新社)

中日關係僵局持續，中國外交部昨日發布訊息稱，農曆春節臨近，提醒中國公民近期避免前往日本。中方還稱，近期日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震等，中國公民在日本面臨「嚴重安全威脅」。

中國外交部和駐日使領館提醒已在日公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

去年中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」惡化以來，中國外交部已多次示警民眾赴日風險，提醒中國公民避免前往日本。日本共同社報導，日本首相高市早苗26日表明，她尋求與中國國家主席習近平直接對話的可能性。

據觀察者網，中國國航、東航、南航、山航、川航、廈航等航司26日陸續發布通知稱，航班起飛日期在今年3月29日（含）至今年10月24日（含）的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。形同橫跨今年整個夏季航班。在此之前，免費退改簽政策執行到3月28日，這次再延7個月。

另據環球時報報導，由於免稅消費持續下滑，拖累整體銷售表現，日本百貨店2025年銷售額時隔5年首次出現負增長。日本百貨店協會23日公布的數據顯示，2025年全國百貨店銷售額（包括日本國內消費者在內）為5.67兆日元，同比下降1.5%。其中，免稅銷售額同比減少12.7%，成為帶動整體銷售下滑的主要原因。

中國三大航空公司26日陸續發通知，將中日航線免費退改簽延長到10月24日。(取材...
中國三大航空公司26日陸續發通知，將中日航線免費退改簽延長到10月24日。(取材自微博)

