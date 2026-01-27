WSJ：美國最新國防戰略 緩和與解放軍關係

美國戰爭部 日前公布「2026國防戰略」報告，強調美國將以實力而非對抗在印太地區嚇阻中國，及設法開啟和解放軍 之間更廣泛的軍對軍溝通管道。華爾街 日報(WSJ)形容，美國希望緩和與解放軍之間的緊張關係，及在印太地區建立戰略穩定。

報告提到，美國戰爭部將設法開啟和中共解放軍之間更廣泛的軍對軍溝通管道，聚焦支持美中之間的「戰略穩定」及「避免衝突、降低緊張」。但美國也將以務實態度看待中國軍事擴張的速度和規模。

報告強調，這樣做的目標並非要主宰中國，也不是要「扼殺或羞辱」中國，而是要防止任何國家，包括中國在內，具備主宰美國或其盟友的能力，也就是說，「在印太地區形成一種權力平衡」，讓各國都能享有和平。

華爾街日報報導，在2018年川普首個美國總統任期內發布的「國防戰略」報告中，曾將中國描繪成一個「修正主義」大國，與俄羅斯一起尋求「對其他國家的經濟、外交和安全決策擁有否決權」。

相比之下，日前發布的「國防戰略」報告強調，本屆美國政府有興趣與中國軍隊開啟更多軍事交流，並緩和緊張局勢，以在印太地區建立權力平衡。

報導形容，美國的目標將是建立「一種體面的和平，條款有利於美國，但中國也能接受及在這種和平下生存。」

報導表示，「國防戰略」報告是每四年發布一次，旨在為部署軍隊和新武器的決策提供指導。此次報告中許多主題已在去年12月白宮發布的「國家安全戰略」報告中闡明，其中嚴厲批評了歐洲領導人，並強調川普對西半球和太平洋地區的關注。

報導又表示，日前發布的「國防戰略」報告沒有提及台灣；但美國表示將在第一島鏈建立「強有力的拒止型防禦」，第一島鏈包括台灣、日本和菲律賓在內的一系列島嶼。

報導表示，美國戰爭部希望與解放軍討論如何緩和緊張局勢，這不太可能成功。華府智庫、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）表示，北京不會同意任何實質性的危機管理機制，因為中國希望提高在中國沿海活動的美國軍隊面對的風險。