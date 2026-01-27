川普諷：中國將接管加拿大 北京：中加是新型戰略夥伴關係

我的頻道

編譯盧思綸、高詣軒、記者陳宥菘／綜合報導
習近平(右)日前在北京會見到訪的加拿大總理卡尼(左)。(路透)
習近平(右)日前在北京會見到訪的加拿大總理卡尼(左)。(路透)

美國總統川普稍早揚言若中、加達成相關協議，將對加拿大輸美商品徵收100%關稅，加拿大總理卡尼25日說，無意與中國達成自由貿易協定，但川普同日持續批評加國，聲稱加拿大正遭中國接管。中國外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會中說，中加構建新型戰略夥伴關係，對妥善解決雙邊經貿問題做出若干具體安排，不針對任何第三方。

卡尼25日強調，將尊重美墨加自貿協定（USMCA），而根據該協定，加方絕不會在沒先知會美墨下，就與中國等「非市場經濟體」達成自貿協定。

卡尼還說，加中1月稍早的協議，旨在調整幾年來懸而未決的貿易問題，均符合USMCA。卡尼自14至17日訪中時宣布達成初步貿易協議，大幅調降中國電動車進口關稅，交換中方調降對加國輸中農漁產品徵收的高關稅。

但川普25日仍在真實社群寫道，「中國正成功且徹底接管曾經偉大的加拿大，這一切真令人難過」。川普還寫道，「加拿大正系統性地自我毀滅」，且「中加貿易協議」將是史上最糟協議之一，加國所有企業將因此遷往美國。

美國財長貝森特25日說，川普對加國徵收的新關稅是否生效，將取決於中加是否達成更進一步的自貿協定，以及美方是否認定加國允許中國傾銷商品，加國不能成為中國對美國傾銷價廉商品的破口。

澎湃新聞報導，外交部發言人郭嘉昆26日表示，中加構建新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題作出一些具體安排，體現了「平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏」的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平與發展。

另據觀察者網報導，「川普的暴怒將美國盟友推向北京」。英國衛報25日刊登資深中國問題記者艾米·霍金斯撰寫的評論文章指出，在川普重返國際舞台後採取一系列不可預測、對盟友施壓甚至帶有霸凌色彩的外交和經濟政策背景下，美國的傳統盟友開始重新評估對華關係，逐步向中國靠攏，這一局面或許會鞏固中國在世界舞台上的地位。

加拿大總理卡尼上周訪問北京時，為西方國家與中國關係的重新調整定下了基調。卡尼說：「加拿大正在與中國建立新的戰略夥伴關係。」他表示，全球秩序正處於「破裂的節點，而非轉型期」。

美國智庫布魯金斯學會高級研究員瑞安·哈斯在X平台上發文稱：「對於川普試圖控制格陵蘭島的舉動，北京似乎正遵循拿破崙的格言：永遠不要在對手犯錯時打斷他。」

