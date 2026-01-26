中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎「完美風暴」？

我的頻道

記者林則宏、編譯盧思綸／綜合報導
圖為2023年3月11日，中共14屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議，中央軍委副主席張又俠（前排中）率軍委其他五名成員進行憲法宣誓。不到三年時間，如今只剩張升民（後排左一）一人還在任。（中新社）
中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年10月升任軍委副主席的張升民。美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光對此認為，近期內台海全面戰爭的危險將因此降低。

張又俠此次意外落馬，不少分析將之視為「政變」或「軍變」。但吳國光表示，他不認為中共目前存在「政變」或「軍變」，這種清洗應只是出於習近平的政治需要。儘管解放軍高層不斷遭清洗，在他看來，大陸內部反習情緒一直存在，但反習勢力不成氣候。本屆中央軍委已有五人落馬，也不會危及中共政權穩定。但在高層接連落馬後，近期內台海全面戰爭的危險在降低。

華盛頓郵報報導，張又俠遭拔官，顯示習近平要確保掌握絕對軍權。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，嚴格來說，張是真正對習近平軍權構成挑戰的唯一將領。如今所有權力和軍權已集中在習近平手上。分析家指老一輩解放軍將領在軍事決策方面向來扮演平衡穩定的角色，孫韻認為，這些將領的攻台意願更低，習想要找自己人，想要更年輕、聽話的人。

孫韻23日在外交事務期刊發文警告，台灣在今年恐陷入一場「完美風暴」：北京明年面臨習近平第三任期收官與21大逼近的政治時鐘，台灣議題被視為攸關其歷史定位；另一方面，川普把美國戰略重心轉向西半球，對台海介入意願與承諾顯得降溫，讓北京認定「窗口有限」。在權力盤算、時機壓力與美方態度轉變同時發酵下，中共對台出手的誘因正被推高。

孫韻認為，若今年11月期中選舉後川普受制衡，對中政策可能轉回強硬，機會窗口更顯短暫。加上北京對長久戰的時間表信心動搖，因而傾向把華府當前冷淡視為推進統一的最佳時點。這並非指中國會立刻攻台，但過去北京延後對台行動，是出於避險、對和平統一有信心，而現在這個盤算正在改變。

