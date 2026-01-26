張又俠落馬 中央軍委印發「黨組織選舉規定」加強黨領導

我的頻道

編譯中心／綜合報導
圖為2024年10月17日習近平(中)與張又俠(右)視察火箭軍，繼火箭軍之後，張又俠也遭整肅。（圖／中國火箭軍微博）
圖為2024年10月17日習近平(中)與張又俠(右)視察火箭軍，繼火箭軍之後，張又俠也遭整肅。（圖／中國火箭軍微博）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立被查落馬後，新華社報導，中共中央軍委印發「軍隊黨組織選舉工作規定」，將自2月1日起實施。報導強調，這項規定對解放軍提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導具有重要意義。

據報導，這項規定堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以黨章為根本遵循，貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，積極適應軍隊黨的組織體系建設需要，總結吸納中共18大以來（即習近平就任中共總書記以來）軍隊黨內選舉工作實踐成果。

報導說，這項規定「突出體系設計，注重繼承創新」，對軍隊黨代表大會和黨員代表大會代表、黨的團級以上委員會和紀律檢查委員會，以及黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會的選舉工作，作出全面規範。

報導強調，這項規定是規範軍隊黨組織選舉工作的重要黨內法規，對完善軍隊黨內選舉制度，健全落實黨的「民主集中制」，提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導和黨的建設，為打好「實現『建軍一百年奮鬥目標』攻堅戰」提供堅強組織保證，具有重要意義。

中國國防部24日下午3時宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究決定，對張又俠、劉振立立案審查調查，引起外界震撼。

經此調查，本屆中共中央軍委會僅餘主席習近平及副主席張升民2人可行使職權。

中共 習近平 國防部

