中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」

中國新聞組╱北京26日電
25日是東京上野動物園貓熊「曉曉」和「蕾蕾」與遊客公開見面的最後一天，據稱有超過10萬人上網爭搶4400個參觀名額。(取材自央視新聞)
25日是東京上野動物園貓熊「曉曉」和「蕾蕾」與遊客公開見面的最後一天，據稱有超過10萬人上網爭搶4400個參觀名額。(取材自央視新聞)

25日是旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」對外開放參觀的最後一天。隨著返還中國日期逼近，園區內外湧入大量民眾送別，參觀熱度達到高峰。根據日本媒體統計，當日限定參觀名額僅4400人，卻吸引超過10萬人上網預約，為限制人數的24.6倍，創下單日預約人數新高。

瀟湘晨報報導，自2025年12月23日起，上野動物園因應人潮，對參觀熊貓實施網路預約與抽籤制度。統計顯示，自1月14日以來，已有超過31萬人登記，希望在最後幾天與這對熊貓兄妹見面。即便未能抽中名額，仍有不少民眾特地從外縣市前來，只為在現場感受送別氣氛。

朝日電視台報導，多名受訪遊客坦言，明知無法入館參觀，仍選擇到場道別，「只要能離牠們近一點就好」。一名長期跟拍熊貓的日本攝影愛好者表示，平日參觀熊貓至少需排隊40分鐘，周末往往超過1小時，如今即使每位遊客停留時間被嚴格限制，每個觀賞點僅能停留約1分鐘，仍難掩民眾高漲的熱情。

送別情緒也延伸至園區外。動物園附近與商場特別設置的留言牆，貼滿寫給「曉曉」與「蕾蕾」的道別與祝福，整面牆幾乎沒有空隙，有人寫下「謝謝陪伴」，也有人留言「一定會再到中國看你們」。不少旅居日本的中國民眾亦前往拍照留念，形容現場氣氛令人熱烈。

資料顯示，「曉曉」與「蕾蕾」於2021年6月出生，是旅日大熊貓「比力」與「仙女」所生的一對龍鳳胎，哥哥「曉曉」，妹妹「蕾蕾」，名字寓意「迎接黎明，走向美好未來」。牠們憑藉萌態收獲大批日本民眾喜愛。依照計畫，「曉曉」與「蕾蕾」將於27日離開日本，28日抵達中國。

隨著牠們返回中國，日本也將出現自1972年迎來中國大熊貓以來，國內飼養熊貓數量首次歸零的情況。

大批日本民眾25日到東京上野動物園送別大熊貓「曉曉」。(取材自澎湃新聞)
大批日本民眾25日到東京上野動物園送別大熊貓「曉曉」。(取材自澎湃新聞)
旅日大熊貓最後一天開放參觀，超過10萬人預約爭搶參觀名額，留言寫滿整面墻。(取材...
旅日大熊貓最後一天開放參觀，超過10萬人預約爭搶參觀名額，留言寫滿整面墻。(取材自瀟湘晨報)

