中超美怎麼辦？美智庫：過半美民眾認為與生活無關

美智庫調查顯示，過半美國民眾認為中國崛起對自身生活影響有限；圖為美中示意圖。(路透)

近年美國政府頻頻以「與中國競爭」為由，推動多項對華強硬政策，並將中國定位為最主要的戰略對手。然而，美國智庫卡內基國際和平基金會最新公布的民調 卻顯示，華府的焦慮，未必反映在美國主流民意中，其中過半美民眾認為中國是否超越美國與自己生活無關，年輕人更傾向於承認中國崛起。

觀察者網報導，卡內基國際和平基金會近日發布的調查指出，54%的美國受訪者認為，即便中國在全球實力與影響力上超越美國，他們的日常生活「不會受到影響」。另有8%的受訪者甚至認為，中國趕超美國可能為自身生活帶來某種程度的改善。整體而言，多達62%的受訪者認為，中國崛起並不會導致美國民眾生活水準下降。

這項調查訪問了全美1500名具代表性的成年人。結果顯示，美國民眾對自身國際地位的認知正出現轉變。僅41%的受訪者仍相信美國是「最強大、最具影響力的國家」，其餘59%則認為，美國只是「多個強國之一」。超過半數受訪者認為，美國的相對實力正在下滑，國際格局不太可能回到由美國主導的單極世界。

在地區影響力方面，多數美國民眾雖支持維持海外存在，但優先順序明顯不同於政壇菁英。北美被視為最重要區域，相較之下，亞洲僅有68%的受訪者認為「非常重要」或「比較重要」，在所有地區中排名偏後。報告作者、卡內基高級研究員沃特海姆指出，這顯示美國公眾並不願意為遏制中國而承擔高昂成本。

報導稱，世代差異亦十分明顯。18至29歲族群中，僅32%認為美國在全球影響力上仍領先中國，43%認為雙方實力相當，另有25%直言中國已更具影響力。調查同時呈現黨派落差，共和黨 選民較為擔憂中國超越美國，但即便如此，仍有近半共和黨基層認為影響有限。

相較之下，美國歷屆政府與外交政策專家長期將中國視為「唯一競爭對手」，並將亞洲定位為戰略重心。從拜登 政府到川普政府，國安戰略文件皆將中國列為核心挑戰。不過，這份民調顯示，美國社會對「中美競爭」的急迫感，遠不及政治高層。

沃特海姆直言，這項調查凸顯美國公眾與政策制定者之間的落差，也意味著美國民意未必支持長期、高成本的對抗路線。

中方則重申，中美合則兩利、鬥則俱傷，呼籲在平等、尊重與互惠基礎上，探索大國相處之道。