砸2000億加快數位經濟建設 北京今年GDP目標5%

快訊

記者黃雅慧、陳政錄／綜合報導
北京市16屆人大四次會議1月25日開幕，市委書記尹力、市長殷勇等官員出席。(記者陳政錄／攝影)
北京市16屆人大四次會議1月25日開幕，市委書記尹力、市長殷勇等官員出席。(記者陳政錄／攝影)

中國各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇25日在北京市第16屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布2025年北京全市地區生產總值（GDP）達5.2兆元(人民幣，下同)、增長5.4%，高於中國全國0.4個百分點；2026年全市GDP則預期增長5%左右。北京的增長目標，向來也是外界觀察中國2026年經濟增長目標的重要訊號。

綜合新京報、北京商報等報導，殷勇昨日在前述會議上表示，今年將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地。他還提及要優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。

殷勇就北京市十五五規畫指出，從創新、協調、綠色、開放、共享、安全6個面向設置29項指標，包括地區生產總值年均增速4.5%至5%、全社會研發投入占比6%以上、服務貿易年均增速5%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內。

投資方面，殷勇指出，今年北京將優化實施「兩重」項目，面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元。加快建設全球數位經濟標竿城市，全面實施「人工智慧＋」行動，建設中國AI應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點等。

就業方面，北京今年將實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於28萬人。穩定高等院校畢業生等重點群體就業，提供不少於10萬個高等院校畢業生就業機會。

殷勇坦言過去一年工作中仍有不少問題和不足，不確定、難預料因素增多，中小企業生產經營困難，穩增長壓力大，部分政策落地偏慢、效果不及預期，須採取有效措施解決。

北京市16屆人大四次會議1月25日開幕。(記者陳政錄／攝影)
北京市16屆人大四次會議1月25日開幕。(記者陳政錄／攝影)

