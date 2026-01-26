WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

華爾街日報獨家報導指，中共軍委副主席張又俠是因為收受賄賂、洩露核武器機密給美國而遭調查。（路透）

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠遭到拔除，牽動中國軍事戰備，影響深遠。華爾街 日報25日獨家報導，張又俠遭控洩露核武機密給美國，並在軍方人事升遷過程中收賄，其中還牽涉到某任國防部 長；75歲的張又俠遭調查是以中國積極手段瓦解軍方高層的行動之一，到目前為止已有超過50名高階軍官及國防產業高層主管受到波及。

專家分析，這波肅清行動旨在鞏固中國國家主席習近平 權力，整頓對象還包括習近平的一名親信，不過中國軍事戰備能力可能受到影響。

消息人士說，中國軍方最高階級軍官24日上午參加了一場簡報會，會議內容是某些高層將領洩露核子武器計畫內容給美國，並且在執行公務期間收受賄賂，包括提拔李尚福出任國防部長。簡報會後不久，中國國防部便宣布張又俠遭到調查的訊息。張又俠原本被認為是軍系中受到習近平高度信任的盟友。李尚福則於2023年倒台接受調查，不再公開露面，並且遭到解職。

國防部聲明只說張又俠涉嫌嚴重違法亂紀，未提供其他細節。不過，了解簡報會議內容的知情人士說，張又俠是因為「搞政治小圈子」而遭調查，在身為共產黨最高軍事決策機構的中央軍事委員會濫用職權。

張又俠掌理軍事硬體研發及採購機構的狀況，同樣面臨審查。消息人士說，張又俠遭控在涉及龐大預算的採購制度裡收賄，做為幫忙升官的交換條件。

消息人士指出，閉門簡報會中最令人震撼的指控，就是張又俠將中國核武的核心技術數據洩露給美國。指控張又俠的證據來自中國核工業集團(China National Nuclear Corp)前總經理顧軍(Gu Jun)。北京方面上周宣布，顧軍因因涉嫌嚴重違紀違法，現正接受調查。

相關人士說，24日的簡報會裡，主管官員透露，顧軍調查案已經與張又俠核子洩密案連接起來，但會中沒有說明洩密案的具體細節。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇針對華爾街日報詢問發表聲明說，決定調查張又俠凸顯中國共產黨領導層在反腐敗鬥爭中保持著「全面、零容忍的態度」。

中央情報局(CIA)前任中國資深分析師、諮詢機構「中國策略集團」(China Strategies Group」負責人張克斯(Christopher Johnson)指出，拔除張又俠的動作在中國軍方歷史上前所未見，「代表著高層指揮全部倒台」。

消息人士說，習近平已任命專案小組對張又俠2007年至2012年間擔任瀋陽軍區司令員期間進行深入調查。調查人員已抵達瀋陽，下榻於當地旅館而不是軍事基地，因為張又俠在當地軍方系統中可能還有支持者。中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立目前也遭調查，與張又俠、劉振立同時晉升的一批軍官手機已遭查扣。