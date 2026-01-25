雙邊關係緊張之際 中國海警向菲方移交17名獲救船員

中國海警25日下午在中菲有主權爭議的黃岩島附近海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。（取材自中國海警）

儘管中菲關係仍緊張，中國海警25日下午在中菲有主權爭議的黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘）附近海域，向菲律賓移交17名獲救的菲籍船員。

中國海警微信 公號25日發布訊息稱，23日以來，中國海警持續在黃岩島附近海域搜救傾覆外籍貨輪落水船員。截至目前，已成功救起17人，其中2人不幸遇難，仍有四人下落不明。

中國海警稱，應菲方現場搜救船隻請求，在中國海警東沙艦統一組織指揮下，25日14時43分，中國海警東沙艦、三門艦與菲海警9701號船在事發海域順利完成人員交接。並稱，將持續組織相關力量開展搜救工作。

一艘載有21名菲律賓船員的新加坡 籍貨船22日在黃岩島附近傾覆。彭博引述菲律賓海岸警衛隊說，這艘名為「德文灣」號（M/V Devon Bay）的貨輪懸掛新加坡國旗，21名船員全為菲律賓籍，船裝載了鐵礦石，從菲律賓南部的三寶顏港出發，前往中國廣東陽江港，途中卻發生事故。

而發生事故的區域，中國稱為「黃岩島」，菲律賓稱為「帕納塔格礁」（Panatag Shoal），國際上稱為「斯卡伯勒礁」（Scarborough Shoal）。該區域為中菲長期在主權及漁權問題上的摩擦熱點。該海域同時也是全球每年逾3兆美元船運貿易的重要通道

菲方海岸警衛隊發言人雖公開感謝中方「迅速、專業」的搜救行動，同時聲稱事發區域屬「菲律賓的專屬經濟區」，並指中國海警應停止「恐嚇」菲方船隻。

而這也是一個月內中方二度營救菲律賓相關人員。中國駐菲律賓使館在去年12月26日曾發布消息稱，12月25日，中國海軍174艦在南海海域巡航期間發現一艘菲漁船發出求救信號。該船因機械故障已滯留海上三日，船上漁民飲水及食物短缺。中國海軍迅速行動，派出救援艇向菲方漁船緊急提供飲用水、食品等必要生活物資。