解放軍高層地震／學者：這場清洗 為習第4任連任鋪路

記者廖士鋒、林宸誼／綜合報導
中共軍委副主席張又俠、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日落馬，學者解讀，這應該是中共建軍多年來「最大的震撼」，但應不會影響到對台的常態演訓。也有學者認為，這些高層清洗恐會對中共軍隊應付例行計畫外的事件之能力有所衝擊，時間可能達三年。

國防安全研究院特約研究員亓樂義說，這是解放軍內部多年來最大的震撼，是中共軍委主席習近平全面清洗解放軍，不僅是上一輩，也包括軍改派的解放軍，整個全面洗牌、全面重整，軍隊從此應該很難再形成「小團夥」，上層結構被徹底清除。另一方面資歷比較淺、有衝勁的中階(中將以下)將領提前要站到檯面，這是對習近平第四任連任的「鋪路」。

現在中共軍委委員扣除主席習近平，只剩下張升民，亓樂義指出，軍委三大系統軍令、軍政、紀檢，但現在除紀檢都沒人了，不過只要不打仗，問題就不大。

至於對台演訓會有什麼變化？他表示應不會影響，因為任務部隊、方向與科目等模式已基本建立。且2027年解放軍建軍百年的目標是練內功，而非對外用兵，故與武統台灣無關。

