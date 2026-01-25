解放軍高層地震／學者：這場清洗 為習第4任連任鋪路

中共 軍委副主席張又俠、軍委委員兼軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日落馬，學者解讀，這應該是中共建軍多年來「最大的震撼」，但應不會影響到對台的常態演訓。也有學者認為，這些高層清洗恐會對中共軍 隊應付例行計畫外的事件之能力有所衝擊，時間可能達三年。

國防安全研究院特約研究員亓樂義說，這是解放軍 內部多年來最大的震撼，是中共軍委主席習近平全面清洗解放軍，不僅是上一輩，也包括軍改派的解放軍，整個全面洗牌、全面重整，軍隊從此應該很難再形成「小團夥」，上層結構被徹底清除。另一方面資歷比較淺、有衝勁的中階(中將以下)將領提前要站到檯面，這是對習近平第四任連任的「鋪路」。

現在中共軍委委員扣除主席習近平，只剩下張升民，亓樂義指出，軍委三大系統軍令、軍政、紀檢，但現在除紀檢都沒人了，不過只要不打仗，問題就不大。

至於對台演訓會有什麼變化？他表示應不會影響，因為任務部隊、方向與科目等模式已基本建立。且2027年解放軍建軍百年的目標是練內功，而非對外用兵，故與武統台灣無關。