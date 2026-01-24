我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

解放軍報痛批張又俠：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制

記者黃雅慧／即時報導
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議，解放軍報批評其嚴重踐踏破壞制度。（美聯社）
中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議，解放軍報批評其嚴重踐踏破壞制度。（美聯社）

中國國防部24日突然宣布中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。解放軍報今天則在頭版社論中痛批張又俠、劉振立存在四個「嚴重」問題：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；嚴重影響軍委班子形象威信；嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞。

解放軍報在這篇標題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」的社論中指出，「中共中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就絕不姑息的堅定立場。」

文章稱，堅決查處張又俠、劉振立，是中共和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是中共和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。

解放軍報並要求解放軍全軍官兵要堅決擁護中共中央決定，「自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固」。

社論指出，張又俠、劉振立身為中共和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對中共、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

中共 解放軍 國防部

上一則

中國男足U23亞洲杯摘銀創最佳 潛力新星亮眼 球迷振奮

下一則

錯失U23亞洲杯最佳門將 身價2000萬人民幣李昊落寞蹲地

延伸閱讀

中共中央軍委剩2人 學者：習近平對台軍事行動可能性低

中共中央軍委剩2人 學者：習近平對台軍事行動可能性低
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
涉嫌嚴重違紀違法 中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被查

涉嫌嚴重違紀違法 中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被查
歐洲7國民調：51%認為川普是敵人 僅8%視為友人

歐洲7國民調：51%認為川普是敵人 僅8%視為友人

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動