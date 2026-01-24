解放軍報痛批張又俠：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制

中共軍委副主席張又俠（左）落馬引起外界熱議，解放軍報批評其嚴重踐踏破壞制度。（美聯社）

中國國防部 24日突然宣布中共 中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。解放軍 報今天則在頭版社論中痛批張又俠、劉振立存在四個「嚴重」問題：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制；嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題；嚴重影響軍委班子形象威信；嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞。

解放軍報在這篇標題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」的社論中指出，「中共中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就絕不姑息的堅定立場。」

文章稱，堅決查處張又俠、劉振立，是中共和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是中共和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。

解放軍報並要求解放軍全軍官兵要堅決擁護中共中央決定，「自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固」。

社論指出，張又俠、劉振立身為中共和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對中共、國家和軍隊造成極為惡劣影響。