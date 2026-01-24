救人還是宣示主權？中南海救17菲船員 菲律賓嗆無執法權

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
中共海警與海軍23日救起多名在民主礁附近落難的菲律賓船員。（取材自海警局官網）
中共海警與海軍23日救起多名在民主礁附近落難的菲律賓船員。（取材自海警局官網）

中國軍警昨發消息稱在中國黃岩島海域從一艘傾覆的新加坡籍貨輪救出17名菲律賓船員，由於事發在中菲主權爭議海域，菲方稱他們也派出巡邏艦及飛機前往搜救，但船員已被「途經」的中國海警船救起，並嗆中方在菲專屬經濟區內無執法權和巡邏權。中國近期已兩度在南海爭議海域救援菲人，此次救援再成衝擊雙方關係引爆點。中國網民則酸爆菲國：「南宋亡於從不主動進攻」，「面對自己國民總是慢半拍」，「中國地盤上救菲人就是主權宣示」。

據文匯報報導，這是一個月內，中國海軍、海警兩次救助菲律賓相關人員。中國海警昨發布消息，23日1時34分接海南省三沙市海上搜救中心通報，一艘外籍貨輪在中國黃岩島西北55海里處傾覆，船上有21名菲籍船員，船體嚴重傾斜並進水後失聯。

中國海警立即派遣東沙艦、三門艦赴失事海域展開了一場多方聯動的國際海上救援行動。南部戰區也安排軍機位失事海域上空搜索，中方並協調航經該海域多艘國際商船共同參與搜尋。截至昨晚已救起17名菲籍船員，其中14人生命體徵穩定，2人遇難，1人搶救中。據中國海警發布視頻，中方人員跳入海中為菲船員穿救生衣，還提供醫療服務及飲食並安排房間休養，幾名菲方船員露出笑容豎起大拇指，說「CCG，Number One（中國海警，第一名）」。 

這已是一個月內中方第二次營救菲律賓相關人員。去年12月25日，中國海軍在南海曾救援一艘菲漁船，但被菲海軍稱是中方「政治宣傳」；中方則指責菲國虛偽和冷血。

而菲方也不例外的在這次救援中回嗆中方。據中央社報導，菲律賓海岸防衛隊昨通報，該散裝貨船Devon Bay號22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省以西約141海里外海發出求救訊息。海岸防衛隊立即派遣2艘巡邏艦及2架飛機前往事故海域搜救，部分船員已被途經的中國海警船救起。

針對中方搜救行動，菲律賓海岸防衛隊指出，海洋法規定，各國船隻都有義務協助海上遇險人員，並強調，事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻可通過，但並無執法權和巡邏權。

黃岩島海域是菲中的南海爭議熱點之一，新一波海上救援行動是否會再次成為菲中齟齬引爆點，也引起關注。中國駐菲律賓大使井泉強調，今年菲律賓擔任東協輪值主席國，雙方都希望能儘快談成「南海行為準則」，正在為此加大磋商頻率與力度。

菲國救援比中國「慢一步」被中國網民留言酸爆：「南宋亡於從不主動進攻」，「除了保住自己的地位，菲國會在乎他的國民？想多了」，「在中國的地盤上救了他們是主權的宣示」。

