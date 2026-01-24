救人還是宣示主權？中南海救17菲船員 菲律賓嗆無執法權

中共海警與海軍23日救起多名在民主礁附近落難的菲律賓船員。（取材自海警局官網）

中國軍警昨發消息稱在中國黃岩島海域從一艘傾覆的新加坡 籍貨輪救出17名菲律賓船員，由於事發在中菲主權爭議海域，菲方稱他們也派出巡邏艦及飛機前往搜救，但船員已被「途經」的中國海警船救起，並嗆中方在菲專屬經濟區內無執法權和巡邏權。中國近期已兩度在南海爭議海域救援菲人，此次救援再成衝擊雙方關係引爆點。中國網民則酸爆菲國：「南宋亡於從不主動進攻」，「面對自己國民總是慢半拍」，「中國地盤上救菲人就是主權宣示」。

據文匯報報導，這是一個月內，中國海軍、海警兩次救助菲律賓相關人員。中國海警昨發布消息，23日1時34分接海南省三沙市海上搜救中心通報，一艘外籍貨輪在中國黃岩島西北55海里處傾覆，船上有21名菲籍船員，船體嚴重傾斜並進水後失聯。

中國海警立即派遣東沙艦、三門艦赴失事海域展開了一場多方聯動的國際海上救援行動。南部戰區也安排軍機位失事海域上空搜索，中方並協調航經該海域多艘國際商船共同參與搜尋。截至昨晚已救起17名菲籍船員，其中14人生命體徵穩定，2人遇難，1人搶救中。據中國海警發布視頻，中方人員跳入海中為菲船員穿救生衣，還提供醫療服務及飲食並安排房間休養，幾名菲方船員露出笑容豎起大拇指，說「CCG，Number One（中國海警，第一名）」。

這已是一個月內中方第二次營救菲律賓相關人員。去年12月25日，中國海軍在南海曾救援一艘菲漁船，但被菲海軍稱是中方「政治宣傳」；中方則指責菲國虛偽和冷血。

中國海警23日接海南省三沙市海上搜救中心通報,一艘外籍貨輪在中國黃岩島西北55海里處傾覆,船上共有21名菲律賓籍船員。事發後,中國海警立即派遣2艘海警艦赴失事海域展開搜救。

而菲方也不例外的在這次救援中回嗆中方。據中央社報導，菲律賓海岸防衛隊昨通報，該散裝貨船Devon Bay號22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省以西約141海里外海發出求救訊息。海岸防衛隊立即派遣2艘巡邏艦及2架飛機前往事故海域搜救，部分船員已被途經的中國海警船救起。

針對中方搜救行動，菲律賓海岸防衛隊指出，海洋法規定，各國船隻都有義務協助海上遇險人員，並強調，事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻可通過，但並無執法權和巡邏權。

黃岩島海域是菲中的南海爭議熱點之一，新一波海上救援行動是否會再次成為菲中齟齬引爆點，也引起關注。中國駐菲律賓大 使井泉強調，今年菲律賓擔任東協輪值主席國，雙方都希望能儘快談成「南海行為準則」，正在為此加大磋商頻率與力度。