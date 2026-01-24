總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
川普總統22日離開世界經濟論壇、返回華府途中，在空軍一號上接受媒體採訪。路透
川普在2026年達沃斯世界經濟論壇上積極推動多項外交與安全議程，引起廣泛討論，但他宣布創建「和平委員會」，遭到世界絕大多數領導人的無視。於是在過去24小時間，川普在「真實社交」平台一連發布、轉發超80條帖子發洩怒氣，內文抨擊伊朗鎮壓起義、推動新制裁、談判貿易壁壘與美墨邊境安全。

觀察者網引述「每日野獸」報導，川普21日在達沃斯論壇發表演講，再提購買格陵蘭島，但批評聲大於掌聲。

而22日的「和平委員會」簽約儀式上，原本預計有35個國家代表出席儀式，但實際到場僅有十餘人。

從上午10時38分到下午13時的兩個多小時內，川普發布了51條帖子，幾乎每四分鐘一條。在持續輸出兩小時後，川普的語氣終於開始緩和。「正返回華盛頓，達沃斯時間精彩絕倫，」川普發帖說：「格陵蘭框架正在推進，將對美國非常棒，和平委員會是世界前所未見的東西——非常特別。太多好事在發生」。

報導指出，但在接下來的12小時裡，川普又連續發布20多條動態。傍晚18時25分，川普稱「到處都是破紀錄的數字！我應該第四次爭取連任嗎？」

晚間21時27分，川普說「或許我們應該考驗一下北約——援引第五條，要求北約前來保護我們的南部邊境，防止非法移民進一步入侵，從而騰出大量邊境巡邏人員執行其他任務。」其後他也提到了加拿大總理卡尼，「謹此函告知，和平委員會撤回此前邀請您加入有史以來最負盛名的領導人委員會的邀請」。

川普瘋狂貼文引起網民討論，中國網友留言「不得不佩服一個79歲老人的旺盛精力」、「真能折騰」、「不說是總統，我還以為是鍵盤俠呢」，也有人酸川普是「川寶」、「他心滿意足，然後洗洗睡了」、「怒發一天blog後終於把自己哄好了」。

