愚蠢？加總理與中簽協議 盧特尼克酸「中國會開放經濟嗎」

美國商務部長盧特尼克22日在世界經濟論壇(WEF)年會場邊接受彭博訪問時說，加拿大 最近與中國達成的協議，可能損害今夏將啟動的美墨加協定(USMCA)談判，並批評加國「在玩弄一套他們自己並未真正深思熟慮的規則」。

盧特尼克還說，考量加國的經濟與美加高度緊密的商業往來，加國總理卡尼 20日在WEF的「舊世界秩序已終結」演說內容不過是政治噱頭；加國從未向世界提到自己擁有最好或第二好的協議，而是選擇抱怨，選擇向北京傾斜。盧特尼克提醒加國，「中國會開放經濟，接受加拿大的出口嗎？這是我見過最愚蠢的事」。

卡尼在上述演說中抨擊全球霸權主義，並呼籲加國等國際體系中的中等國家合作，對抗大國濫權，但通篇未點名美國總統川普 。他認為，像加國般曾在美國霸權下繁榮發展的中等國家，如今必須看清現實業已改變，若只是一味屈從，已無法保護本國免於大國侵略。

卡尼也直指由美國主導、基於規則的全球秩序已破裂。他提到，鑑於當前世界動盪，加國優先推動廣泛接觸其他國家，以發揮最大影響力；「我們在國內蓄積這股力量，也在海外迅速拓展多元化的合作。加國已與歐盟達成全面戰略夥伴關係，包含加入歐洲防務採購機制。半年內我們在四大洲簽署12項貿易與安全協議」。

卡尼指出，加國近來與中國及卡達建立新的戰略夥伴關係，也正與印度、東盟(ASEAN)國家及南方共同市場(Mercosur)談判自貿協定(FTA)；為了解決全球性問題，加國還基於共同價值觀及利益，就不同議題組建不同聯盟。

卡尼22日在加國魁北克說，加國並非靠美國才能活下去，加國之所以繁榮是因「我們是加拿大人」；「我們是自己國家的主人。這是我們的國家、我們的未來，選擇權在我們手中」。不過，他仍肯定美加兩國「非凡」的夥伴關係。

對卡尼20日演說內容大為光火的川普，22日則在自創社媒真實社群發文表示，已撤回此前對卡尼發出的「和平理事會」入會邀請。加國政府消息人士日前指出，渥太華將不會為了加入川普創建的和平理事會，支付10億美元會費。