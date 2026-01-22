南部空軍發視頻：不許有人對我大聲說話 網酸：打嘴炮

南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南海主權爭議再升溫。中國空軍繼20日發布稱已驅離菲律賓一架非法闖入黃岩島領空的公務機之後，昨再發布戰機操演視頻並配文「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」，被部分評論解讀是對菲國挑釁的霸氣回應，且可能將對菲啟動「攻勢」。這段「秀肌肉」視頻昨衝上熱搜，卻被大批中國網民酸爆，吐槽「大白話登場，難道是成語用完了」，「還是不敢打下來」，「嘴強王者，我們絕對第一」，「轟了它就行，看看美帝是如何做事的，丟人」。

南部戰區新聞發言人田軍里20日發布稱，當天菲律賓一架公務機未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空，南部戰區組織海空兵力依法警告驅離，並強調菲方嚴重侵犯中國主權，要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。

香港 中通社事後引述軍事專家宋忠平對此表示，菲此次派出公務機進行空中偵察，飛機攔截難度比船要大一些，「所以，菲這次用公務機來實施挑釁可謂別有用心，有存心製造事態之嫌」。中國暨南大學菲律賓研究中心主任代帆認為，南海問題上，菲應該會繼續「碰瓷」，尤其在黃岩島海域，因為這裡離菲律賓呂宋島蘇比克灣比較近。

事發兩天後，南部空軍昨發布視頻配文「絕不允許有人對我大聲說話」，視頻中，中國空軍戰機一字排開列陣後隨即升空展開編隊，看得部分網民直呼「解氣」，部分評論和自媒體解讀這是「中方對菲方越界的直接威懾」，並研判中國空軍可能一反過去喊話驅離方式，近期針對菲國公務機的公然挑剔，可能主動開啟「攻勢」震懾對方。

該內容迅速登上熱搜，引發網民熱議，部分中國網民大讚空軍「硬氣」，「主權底線不容試探」，「這樣的飛行編隊給我來兩打」，「對菲律賓的霸氣回應」，「中國空軍新態度」，「簡直太威武，太霸氣了」。

不過也有大批網民酸爆：「大白話登場，難道是成語用完了」，「還是不敢打下來」，「快過期的導彈發一發啊」，「嘴強王者，我們絕對第一」，「打下來才叫霸氣」，「闖入領空不該擊落嗎？」，「喊話若有用世界就不會有戰爭」，「我看也是嘴炮」，「看看美帝是如何做事的，丟人」，「別慫幹啊，光說不練」。

南部空軍近來在發布涉及威嚇他國的內容上，被網民形容「愈見創新」，比如2025年11月，南部空軍針對日本 首相高市早苗 的涉台言論發布了RAP戰歌「別太狂」，歌詞出現「所謂強敵步步緊逼……完美彈道，將它幹掉」直白內容，畫面穿插雙航母編隊演練、超音速戰機突防等實戰場景，並配文強調「守好祖宗之海」，當時單條播放量超200萬次，網民稱為「硬核浪漫」。