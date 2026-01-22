我的頻道

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

央視記者問「斬殺線」 貝森特：不理解 是上屆政府的鍋

中國新聞組／北京22日電
美國民眾一旦跌破「斬殺線」，就可能遭遇生存危機，甚至流落街頭。圖為一名美國無家可歸者，露宿街頭。（路透）
「美國斬殺線」一詞近期突然火爆中文網路。當地時間1月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在世界經濟論壇年會現場舉辦公開活動，央視旗下新媒體「玉淵譚天」的記者向貝森特詢問對「斬殺線」的看法，貝森特直言「斬殺線是上屆政府的鍋」。

香港01報導，貝森特表示，拜登政府執政期間，他們（低收入家庭）最關心的食品、雜貨、房租等都上漲了35%到37%，我們每天都在想辦法把它降下來，如果你回看川普總統的第一任期，會發現時薪工人比管理層生活得更好，我相信你所描述的家庭，將會收到一筆可觀的退稅

「玉淵譚天」報導指，貝森特提到的退稅是指美國「大而美法案」規定在2026年增加給美國民眾的退稅，但事實上美國稅務專家指出，退稅主要利好中高收入人群，低收入家庭很難拿到這筆錢，無法直接解決「斬殺線」困境。

值得注意的是，據現場影片，該記者隨後追問：你是否認為在美國，確實存在這樣一條會讓面臨巨額開支的中產階級陷入財務崩潰的「斬殺線」（kill line）。

貝森特回應稱，「我不理解這個問題，我也不確定你是否理解。」

據了解，「斬殺線」是電子遊戲用語，常指角色血量跌至可被一擊出局的臨界值。而「美國斬殺線」的概念由B站（Bilibili）一位自稱在美國從事法醫工作的博主最先提出。

博主在視頻中分享了貧民窟、街頭、下水道等地多起流浪漢死亡真實案例，進而總結得出結論：在美國的社會體系下，普通人一旦財務狀況跌破某個臨界值，就會像遊戲中被「一擊必殺」般，迅速陷入不可逆轉的毀滅深淵。

