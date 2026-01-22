德國除了柏林之外 慕尼黑動物園也將迎來2隻大熊貓

中國確定挑選兩隻大熊貓赴德國旅居10年，圖為21日在德國慕尼黑海拉布倫動物園拍攝的協議簽署儀式現場。（新華社）

中國野生動物保護協會發布消息，為持續推進大熊貓 保護事業，該會與德國 巴伐利亞州慕尼黑海拉布倫動物園就開展大熊貓保護國際合作事宜達成一致。21日在德國巴伐利亞州索德爾州長和中國駐德國鄧洪波大使的見證下中德雙方簽署大熊貓保護國際合作協議，來自成都大熊貓繁育研究基地的兩隻大熊貓將赴德開啟為期10年的大熊貓保護合作研究。

觀察者網報導，為確保兩隻大熊貓在慕尼黑海拉布倫動物園健康生活，中方專家已開展了多次考察評估，將按照大熊貓保護國際合作要求和技術標準，指導德方新建大熊貓場館，保證食用竹供應長期穩定，組建經驗豐富的飼養管理團隊，制定完備的飼養管理制度和技術規範等，做好開展合作的各項技術準備工作。合作期間，雙方還將加強定期健康監測和實地檢查評估，持續公布在德大熊貓生活狀況，切實保障在德大熊貓的健康安全。

這是德國除了柏林動物園以外，第一次有其他動物園將擁有大熊貓。

目前在德國的大熊貓共有4隻，分別是2017年旅德的「夢夢」、「嬌慶」及其在德國生下的第二對雙胞胎「夢好」和「夢甜」，均生活在柏林動物園。「夢夢」、「嬌慶」在德國生下的第一對雙胞胎「夢想」「夢圓」已於2023年回國。

另一方面，東京都政府宣布，上野動物園最後一對大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於1月27日返回中國，日本 將自1972年以來首度「無貓熊」。中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上，就中方是否打算延長與日本的大熊貓租借協議答問時表示，據了解，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於2026年2月前返回中國，具體問題請向中方的主管部門進行詢問，並稱「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，歡迎日本民眾來中國看大熊貓」。