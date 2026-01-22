我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

黃仁勳擬1月下旬訪中 拚H200晶片重啟關鍵市場

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）

人工智慧（AI）晶片Nvidia輝達（又譯英偉達）CEO黃仁勳計畫於1月下旬訪問中國，以期重新開啟Nvidia晶片在中國這個關鍵市場。黃仁勳每年在農曆新年前都會例行訪華，努力開拓這關鍵市場。輝達H200晶片早前已獲美國放行輸出中國。

綜合明報、香港01報導，消息人士透露，黃仁勳或會訪問北京，但目前尚不清楚他會否與中國高級官員會面。此外，其行程安排仍可能存在變動，具體取決於預定會晤能否舉行。

路透此前報導，輝達H200晶片獲美國批准出口至中國後，遭中國海關部門下令禁止放行。中方政府官員1月13日召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購H200晶片，「官方的措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

據悉，輝達對北京方面的做法感到驚訝，而中國政府部門並未說明最新指示背後的理由，也沒有明說這是正式禁令還是臨時措施。

台灣服務器製造商英業達20日則透露，輝達是否能夠在華銷售H200晶片「取決於政治方向，因為最終還要看中國是否允許」。他還說，美國方面基本已放行，但「目前似乎在中國這邊受阻」。此前，據路透報導，中國海關已告知海關人員，H200晶片不得入境中國，但尚不清楚這是否構成正式禁令，或只是臨時措施。

黃仁勳2025年曾三度訪華。1月於深圳參加輝達分公司年會；後於4月先後訪問北京和上海，與中國官員會面；7月再度訪華，出席第三屆國際鏈博會。

另一方面，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，美國AI開發商Anthropic首席執行官阿莫代說，向中國出售先進的AI晶片是一個錯誤，具有「令人難以置信的國家安全影響」，並形容此舉如同向朝鮮出售核武器。

輝達 黃仁勳 AI

上一則

自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒

下一則

德國除了柏林之外 慕尼黑動物園也將迎來2隻大熊貓

延伸閱讀

黃仁勳罕談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳罕談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠
黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道

黃仁勳：人類史上最大規模基礎建設正在展開 AI泡沫疑慮微不足道
黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元
黃仁勳最愛的3個度假地點曝光 台灣因這理由入選

黃仁勳最愛的3個度假地點曝光 台灣因這理由入選

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴