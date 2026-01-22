黃仁勳擬1月下旬訪中 拚H200晶片重啟關鍵市場

輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）

人工智慧（AI ）晶片Nvidia輝達 （又譯英偉達）CEO黃仁勳 計畫於1月下旬訪問中國，以期重新開啟Nvidia晶片在中國這個關鍵市場。黃仁勳每年在農曆新年前都會例行訪華，努力開拓這關鍵市場。輝達H200晶片早前已獲美國放行輸出中國。

綜合明報、香港01報導，消息人士透露，黃仁勳或會訪問北京，但目前尚不清楚他會否與中國高級官員會面。此外，其行程安排仍可能存在變動，具體取決於預定會晤能否舉行。

路透此前報導，輝達H200晶片獲美國批准出口至中國後，遭中國海關部門下令禁止放行。中方政府官員1月13日召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購H200晶片，「官方的措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

據悉，輝達對北京方面的做法感到驚訝，而中國政府部門並未說明最新指示背後的理由，也沒有明說這是正式禁令還是臨時措施。

台灣服務器製造商英業達20日則透露，輝達是否能夠在華銷售H200晶片「取決於政治方向，因為最終還要看中國是否允許」。他還說，美國方面基本已放行，但「目前似乎在中國這邊受阻」。此前，據路透報導，中國海關已告知海關人員，H200晶片不得入境中國，但尚不清楚這是否構成正式禁令，或只是臨時措施。

黃仁勳2025年曾三度訪華。1月於深圳參加輝達分公司年會；後於4月先後訪問北京和上海，與中國官員會面；7月再度訪華，出席第三屆國際鏈博會。

另一方面，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇期間，美國AI開發商Anthropic首席執行官阿莫代說，向中國出售先進的AI晶片是一個錯誤，具有「令人難以置信的國家安全影響」，並形容此舉如同向朝鮮出售核武器。