英准蓋超級使館 中：是義務 也完全合乎外交慣例

記者陳湘瑾／綜合報導
中國駐英超級使館新館舍的新址，原為英國皇家鑄幣廠。（新華社）
中國駐英超級使館新館舍的新址，原為英國皇家鑄幣廠。（新華社）

英國政府20日宣布核准中在倫敦興建超級使館，中國外交部發言人郭嘉昆21日對此表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。並稱新館舍的規畫設計完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

21日下午舉行的中國外交部例行記者會上，BBC記者提問，英國政府20日宣布通過中國駐英國使館新館舍的規畫審批。對此有何評論？郭嘉昆表示，為外交館舍建設提供支持和便利，是東道國的國際義務。他並稱，中國駐英國使館新館舍規畫設計是一個高質量的方案，申請及獲批完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

彭博社則在21日下午提問，中國是否也允許英國在中國進行館舍的翻修？郭嘉昆說，中國一直依據「維也納外交關係公約」和有關法律法規，處理英國駐北京使館館舍規畫申請。

而就英國首相施凱爾是否本月底訪問中國，他則回應「暫時沒有可以發布的消息」，郭嘉昆強調，當前國際形勢動盪不安，中英作為安理會常任理事國加強交往合作，無疑符合兩國和世界的利益」。不過共同社21日昨晚披露，施凱爾擬於月底訪問中國後，在31日到訪日本。

BBC報導，中國的超級大使館位於倫敦市中心東側的前皇家鑄幣廠、靠近倫敦金融城，且有地下數據纜線在旁經過，一些政界人物擔憂新館將變成中國間諜活動基地。上百名民眾上週末在倫敦街頭聚集抗議，認為批准興建新的中國大使館會帶來國安風險。外界廣泛預期，施凱爾即將敲定訪陸日期之際，規畫檢察官言1月20日發出批文，確定中國可以動工改建，被觀察人士視為掃平了成行的一大障礙。

中國駐英使館簡短回應稱，已注意到英方的決定。此前英國方面在去年12月將審批期限推遲到今年1月，中國駐英使館表示「強烈不滿」英方多次拖延，並「強烈敦促英方盡快批准中方規畫申請，以免進一步損害雙方互信與合作」。

施凱爾 大使館 間諜

