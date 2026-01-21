中駐倫敦使館申請炒作7年 英：美反覆插手是主要障礙

抗議民眾手持標語，寫著「中國大使館——禁止入內」和「超級使館正在監視你」。（路透）

英國20日批准中國在倫敦市中心建立新的「超級使館」後，美國國會眾議院中國問題特設委員會主席說，英國的決定「違背常理」，他說「這實際上是在獎勵中國監視英國議會」；觀察者網報導，北京2018年提出建立新的大使館 申請後，此後7年英方多次延後核准，英國多名議員提到，批准申請的主要障礙其實是美國的干預。

英國「金融時報」報導，過去7年英國政府延後核准的理由，除「國家安全」、「間諜」外，還有「干擾附近通信電纜」；不過，在19日的下議院會議上，多名議員提到，批准中國使館新館舍的主要障礙是美國的干預。

議員們表示，白宮 私下對此表示「不安」，且美國國會眾議院議長強生日前表態稱，他個人對此「感到擔憂」，他說：「我們得讓朋友們自己做決定，但如果是我，我會非常謹慎。」

英國「每日電訊報」報導也指出，此前，美方一再插手中國大使館新館舍議題；2024年8月18日，一名白宮國家安全委員會高級委員就與英國外交部討論此問題，並要求英國情報機構就「通訊電纜」情況提供技術簡報。 5天後，英方宣布延後審批。

消息人士透露，之後英國政府向「五眼聯盟」夥伴國提交風險評估報告，承諾新館舍並未涉及敏感政府通訊。然而，在當年11月和12月於倫敦舉行的至少三次會議上，來自白宮、國務院和美國大使館的美國官員一再提及這個問題。英方又兩次推遲審批。

彭博表示，近幾個月來，英國政府部長們一直在悄悄準備批准申請。報導指出，這項決定正值英美關係敏感時刻，此前美國總統川普在格陵蘭島問題上威脅英國及其他歐洲國家，要挾將訴諸關稅。

「金融時報」指出，英國首相施凱爾 (Keir Starmer)即將訪中，中國大使館新館舍已成為雙邊關係的焦點，而此時正值施凱爾尋求促進中英貿易之際。

中方對倫敦多次延後規劃決定表示不滿。上個月，施凱爾為擬議訪華計畫定調時表示，英國在多年雙邊關係「冷熱交替」後，需要對華關係採取「更成熟」的方式。

•目前的中國駐英國大使館位於倫敦波特蘭大街49號，已有145年歷史，包括簽證、教育、科技等多個辦事部門在倫敦別的地方，行使職能的時候多有不便。

•2018年中國買下原英國皇家造幣廠地塊，計畫將其部分重建後作為中國駐英使館新址；按照提交的規畫申請，地塊上一些二級保護建築將被部分推平，另一些將被修復。建成後，大使館將成為英國最大的駐外使館，配備可容納數百名工作人員的住所、文化交流中心和商務中心。

•然而，該計畫一公布，部分英國政客和外媒宣傳所謂「中國威脅」，煽動當地民眾牴觸情緒。據美國之音報導，圍繞中國超級大使館的爭議並未隨著政府批准而結束，反對人士正在安排資深律師提起法律訴訟。