我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

中首設應急管理大學 樹牢「政治建校」、培育複合型人才

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是中國第一所以「應急管理」命名的大學。（取材自中國新聞周刊）
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是中國第一所以「應急管理」命名的大學。（取材自中國新聞周刊）

應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是中國第一所以「應急管理」命名的大學，由中國應急管理部籌建。中國國務院副總理張國清表示，要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

應急管理是指針對特重大事故災害建立的應對機制，核心框架包括應急預案、管理體制、運行機制和法制體系。中國的應急管理體系始於2003年SARS疫情，2018年組建應急管理部，形成統一指揮的中國特色應急管理體制。

公開資料顯示，中國教育部4日公告，華北科技學院、防災科技學院擬更名為應急管理大學。其中，華北科技學院是應急管理部直屬大學，2002年升格為普通本科院校，全日制在校生約1.7萬人；防災科技學院隸屬於中國地震局，2006年升格為本科院校，是中國僅有的以防災減災救災高等教育為主、學科門類齊全的綜合性全日制普通高等學校，全日制在校生9400多人。

據新華社，中國國務院副總理張國清出席應急管理大學成立大會時表示，成立應急管理大學，著眼加強應急管理人才培養和學科建設、推進應急管理體系和能力現代化作出的重大決策，是貫徹落實教育強國、科技強國、人才強國戰略的重要舉措。要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

他並提到，應急管理大學要面向全災種、大應急的實踐需要，全鏈條開展細分研究，構建服務安全生產、自然災害防治、應急搶險救援領域的學科集群、專業集群；注重實戰實訓，培養更多懂行業、精專業、講安全、會應急的複合型人才；聚焦重大災害事故風險防範和應急處置難題，加強基礎理論研究，加快關鍵核心技術、關鍵共性技術攻關。

國務院 疫情 教育部

上一則

河南暴雪 網友排隊「致歉」氣象台：真準，錯怪你了

下一則

注重保暖、少吃生冷…「成為中國人」成海外熱梗

延伸閱讀

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
中國成立第一所「應急管理大學」副總理：強國重要舉措

中國成立第一所「應急管理大學」副總理：強國重要舉措
北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？

北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？
AI殺死了藝術系？中國多所大學裁撤藝術相關科系

AI殺死了藝術系？中國多所大學裁撤藝術相關科系

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲