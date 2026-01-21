WEF／何立峰將會貝森特 中履諾已買1200萬噸美國黃豆

中國副總理何立峰20日在世界經濟論壇發表演說。(路透)

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，根據香港媒體報導，美國財長貝森特(Scott Bessent)將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責美中貿易談判的中國國務院副總理何立峰會面。另據彭博社報導，中國在過去三個月內已累計購入約1200萬噸美國黃豆，履行川普政府於去年提出的採購指標。

何立峰20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會致辭表示，中國一貫重視以自身發展帶動貿易夥伴共同繁榮，亦從不刻意追求貿易順差，中國不僅願意做「世界工廠」，更願意做「世界市場」。

他說，「當前多邊貿易體制面臨多年未有的嚴峻挑戰，一些國家的單邊做法和貿易協議，明顯違反世貿組織基本原則和規則，嚴重衝擊國際經貿秩序」。

何立峰指出，單邊主義保護主義抬頭，全球經濟貿易秩序發生新變化，尤其去年以來關稅 戰貿易戰給世界經濟帶來重大衝擊；過去一年中美經貿關係經歷波折，在兩國元首南韓釜山會晤及四次通話共識的引領下，中美兩國經貿團隊先後舉行五輪經貿磋商，按照相互尊重、和平共處及合作共贏的原則，妥善處理兩國經貿問題，雙方應該亦能夠相互成就、共同繁榮，這有利於兩國以至世界。

他說，關稅戰、貿易戰沒有贏家，強調中美合則兩利、鬥則俱傷。

香港經濟日報指出，貝森特將在出席世界經濟論壇年會期間與何立峰會面；何立峰並將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。報導稱，川普與北京達成貿易休戰，以及他在4月訪問北京的可能性，為各國領袖和企業高層加強與中方的聯繫創造了空間。近期一批美國企業高層陸續赴中國與高層官員會面，重申對中國市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達的黃仁勳。