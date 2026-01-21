不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
獲得英國首相施凱爾批准的中國新建「巨型大使館」，將在原皇家鑄幣廠舊址，政界人士指那裡靠近敏感的地下通訊電纜所在。(路透)
獲得英國首相施凱爾批准的中國新建「巨型大使館」，將在原皇家鑄幣廠舊址，政界人士指那裡靠近敏感的地下通訊電纜所在。(路透)

英國首相施凱爾(Keir Starmer)20日批准中國在倫敦市中心興建新「巨型大使館」計畫。路透報導，施凱爾不顧英美政界、當地居民的強烈反對，允許中國興建其在歐洲最大大使館，押注換取更緊密的英中經貿投資關係；這場豪賭，除了考驗英國權衡安全風險和貿易潛力的能力，也反映分裂中的西方世界，對於風險考量的看法正在改變。

施凱爾2024年上任後，將發展英中經濟關係、改善民生，置於優先地位。面對中國興建巨型大使館，批評人士認為該館顯然是「敵對活動」基地，支持者則聲稱安全風險可控。

英國前保守黨政府內政副大臣杜耿涵(Tom Tugendhat)向路透表示，「人們終將看清這個巨型大使館的本質，就是在英國境內開展敵對活動基地。此舉進一步表明，英國政府對它所面對的中國共產黨，一無所知」。

美國對大使館的選址提出了安全擔憂。中國新建的大使館將建在原皇家鑄幣廠舊址，美國政界人士指新址靠近敏感的地下通訊電纜所在；英美加澳紐五國共組「五眼聯盟」相互分享情報，華府擔心會出現安全隱患。

獲得英國首相施凱爾批准的中國新建「巨型大使館」，將在原皇家鑄幣廠舊址，政界人士指...
獲得英國首相施凱爾批准的中國新建「巨型大使館」，將在原皇家鑄幣廠舊址，政界人士指那裡靠近敏感的地下通訊電纜所在。(歐新社)

但多位現任和前任英國官員向路透表示，大多數關於間諜活動的擔憂都被誇大或只是空穴來風。中國在倫敦各地的現有外交機構在整合至新大使館後，還可能會讓英國追蹤疑似間諜活動，變得更容易些。

民調顯示，施凱爾是英國最不受歡迎首相。批准中國興建巨型新大使館，可能會讓施凱爾在國內面臨更多批評，益發疏遠英國最強大盟友美國。

決定允許中國興建巨型大使館，凸顯英國在處理對中關係時面臨的權衡取捨；中國既是強大對手，也可能是經濟幫手，尤其此時正值美國這個英國最大單一貿易夥伴，因為試圖吞併格陵蘭島，威脅要對英國徵收新關稅。

施凱爾預計月底率領商務代表團訪問中國，據英中官員透露，北京方面之前已明確表示，此次出訪能否成行，取決於新建大使館是否獲准。

大使館 施凱爾 間諜

