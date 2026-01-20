上海立下高標 未來10年GDP拚年均成長率6%

我的頻道

中國新聞組╱上海20日電
上海迎新年「許宏願」 上海市19日公布上海「十五五」規畫建議，提出2035年上海人均GDP將較2020年倍增的目標，這相對於中國整體是高標準。圖為遊客在上海南京東路上一家食品銷售商店內選購。(新華社)
中國金融和外貿重鎮上海市19日公布上海「十五五」規畫建議，提出2035年上海人均GDP將較2020年「翻一番」（倍增）的目標。據上海統計局數據，2020年上海人均GDP約2.27萬美元，以此計算，上海十五五規畫設定的新目標是2035年人均GDP要達到4.54萬美元。這代表今後10年上海年均經濟成長率須維持在6%左右水準。

上海報業集團旗下新媒體「界面新聞」指出，人均GDP是衡量一個國家或地區經濟發展水準和富裕程度的重要指標。直接錨定該項指標增長1倍的定量目標，在近年上海的政府規畫中較為罕見。

上海社科院國家高端智庫資深專家楊建文分析，從宏觀經濟學增長核算框架看，從現在到2035年，美元處於貶值周期，而人民幣有望升值，再加上2%左右的年通膨率影響，上海到2035年人均GDP實現倍增，意味著年均增長率須維持在6%左右水準。

界面新聞稱，上海是中國第一個GDP邁過人民幣5兆元的城市，2024年經濟增速為5%，人均GDP為人民幣21.68萬元，約3.04萬美元，遠超過中國全國平均水準。

上海十五五規畫還提出，要快建設五個中心，包括提升國際經濟中心地位、增強國際金融中心競爭力和影響力、推動國際貿易中心提質升級、加快建設全球領先的國際航運中心、強化國際科技創新中心促進功能。

具體做法包含加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心；深化跨境投融資和結算便利化；探索開展人民幣外匯期貨交易試點；十五五期間要基本建成浦東國際機場四期擴建工程，加快建設亞太郵輪經濟中心等。

