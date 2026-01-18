中不放行H200 供應商暫停核心零件生產

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
金融時報報導，由於中國海關官員阻止新獲批准的人工智慧晶片進入中國，因此NVIDIA H200晶片的印刷電路板等核心零部件的生產商本周已停止生產工作，以避免出現庫存減值計提的情況。（路透）
媒體引述兩名消息人士報導，由於中國海關官員阻止新獲批准的人工智慧晶片進入中國，因此NVIDIA（輝達，另稱英偉達）H200晶片的印刷電路板等核心零部件的生產商，本周已停止生產工作，以避免出現庫存減值計提的情況。

英國金融時報分析，NVIDIA第二強的AI晶片H200，是目前中美關係中最大的爭議點之一。儘管中國企業需求強勁，但北京方面究竟是想徹底禁止該晶片以扶持中國晶片企業發展，還是仍在權衡限制措施，或是可能作為與華盛頓談判的籌碼，目前尚不明朗。

報導指出，NVIDIA預計將收到來自中國客戶的超過100萬份訂單，而供應商一直在夜以繼日地工作，準備最早於3月出貨。

消息人士也透露，中國政府官員召集中國科技公司，警告他們除非必要，否則不要購買這些晶片。

新浪財經報導，半導體行業分析機構SemiAnalysis的分析師指出，以印刷電路板為例，這類產品是專為H200晶片設計，無法轉用於其他產品，NVIDIA暫未就此事回應置評請求。

美國政府13日允許NVIDIA H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷中，但設定六項條件。不過中國傳出海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口，官方並向中國科技企業明確指示除非「確有必要」，否則H200不被允許進入中國，美中為AI晶片再陷角力戰。

