我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

中攻克半導體製造鏈關鍵環節 成功製出離子植入機

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由中核集團中國原子能科學研究院自主研製的中國首台串列型高能氫離子注入機（離子植入機）成功出束（發射）。（取材自中核集團中國原子能科學研究院官網）
由中核集團中國原子能科學研究院自主研製的中國首台串列型高能氫離子注入機（離子植入機）成功出束（發射）。（取材自中核集團中國原子能科學研究院官網）

由中核集團中國原子能科學研究院自主研製的中國首台串列型高能氫離子注入機（離子植入機）成功出束（發射），核心指標達到國際先進水準。代表中國已全面掌握串列型高能氫離子植入機的全鏈路研發技術，攻克了功率半導體製造鏈關鍵環節。

離子植入機是一種低溫製程，透過該製程，可將特定離子在電場裡加速，然後嵌入到另一固體靶材之中。與曝光機、刻蝕機、薄膜沉積設備，被稱為「晶片製造四大核心設備」。

財聯社報導，此次高能氫離子植入機的成功研製，是核技術與半導體產業深度融合的重要成果，將有力提升中國在功率半導體等關鍵領域的自主保障能力，更為助力「雙碳」目標實現、加快形成新質生產力提供強有力技術支撐。

長期以來，中國高能氫離子植入機完全依賴國外進口，研發難度大、技術壁壘高，是制約中國戰略性產業升級的瓶頸之一。原子能院依託在核子物理加速器領域數十年的深厚累積，以串列加速器技術作為核心手段，破解一系列難題，完全掌握了串列型高能氫離子值入機從底層原理到整機集成的正向設計能力，打破了國外企業在該領域的技術封鎖和長期壟斷。

目前全球離子植入機市場由少數幾家企業高度壟斷，前三大廠商分別為美國應用材料（Applied Materials）、艾科賽斯（Axcelis Technologies）、日本日新電機（Nissin Ion Equipment），市占分別為60%、20%、10%。

日本

上一則

中不放行H200 供應商暫停核心零件生產

下一則

遊伊朗失聯一周急壞家人 港女致電報平安

延伸閱讀

台灣攜手矽谷 推動跨境科技合作

台灣攜手矽谷 推動跨境科技合作
AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善
魏哲家：客戶需求是真的 調升AI加速器複合成長率

魏哲家：客戶需求是真的 調升AI加速器複合成長率
台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

台積帶動歐洲半導體股齊揚 ASML市值衝破5,000億美元大關

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...