中國用電量10年翻倍 去年首破10兆度 是美國2倍

中國去年用電量突破10兆度，是全球首次突破10兆度的單一國家（新華社）

中國去年用電量突破10兆千瓦時（度），是全球首次突破10兆度的單一國家，這相當於美國全年用電量的兩倍多，超過歐盟 、俄羅斯 、印度 、日本四個經濟體的年用電量總和，彰顯中國經濟韌性。當中，電動汽車的普及，帶動充換電服務業的用電量增速近五成。

中國國家能源局17日公布，去年全社會用電量10兆3682億度，同比增長5%，也是首次突破10兆度，其中，一級產業用電量1494億度，同比增長9.9%；二級產業用電量6兆6366億千瓦時，增長3.7%；三級產業用電量1兆9942億度，增長8.2%；城鄉居民生活用電量1兆5880億度，增長6.3%。

作為經濟運行的「晴雨表」，10兆度這一里程碑式的跨越，直觀彰顯出中國超大規模經濟體的強勁韌性，更清晰映照出產業結構升級、經濟綠色轉型的前行軌跡。

10兆度電用電分布。（資料來源：香港文匯報）

官方表示，三級產業、城鄉居民生活用電是拉動全社會用電增長的主要動力，而在三級產業中，「充換電服務業」以及「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業」用電量增速分別達48.8%和17%。央視點明道，電動汽車的普及直接帶動充換電服務業用電量增速近50%。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆表示，十年間中國用電量從5兆度到10兆度，中國用電量超過多個經濟體總和，反映了中國作為製造業大國和人口大國的底色，也體現了其能源保障能力的全面提升。此外，去年全年中國非化石能源裝機占比已超過六成，全社會用電量中，每三度就有一度是綠電。

2025年中國全社會用電量歷史性突破10萬億千瓦時。圖為位於青海共和的龍羊峽水光互補光伏電站。（中新社）

楊昆指出，宏觀經濟穩中向好的基本面，為用電增長築牢了堅實根基，而持續高溫天氣疊加終端電氣化水平的提升，則進一步拉動了生活用電需求的攀升。正是這兩股力量的交織，讓2025年7月、8月連續兩個月全社會用電量突破萬億千瓦時，創下全球範圍內的新紀錄。

當前，高端製造業正成為拉動用電增長的核心引擎。2025年新能源車、風電設備製造領域用電量增速分別超過20%和30%；數字經濟與新興技術的迅猛發展，催生了一批新的用電增長點，充電樁、5G基站等新型基礎設施建設提速，帶動互聯網和相關服務業用電量同比增長超30%。

上個月中國國家能源局與發改委聯合印發文件，提出到2030年，主幹電網和配電網為重要基礎、智慧微電網為有益補充的「新型電網平台」初步建成，要求「西電東送」規模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟能力4000萬千瓦左右，支撐新能源發電量占比達到三成左右，接納分散式新能源能力達9億千瓦，支撐充電基礎設施超過4000萬台。