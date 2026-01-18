「變中國人」掀風潮 TikTok老外紛曬喝熱水、練八段錦

西方社交媒體上引爆了「成為中國人」的流行趨勢。（中新社）

「中國變酷了」，近期西方網友正掀起一波「變成中國人」的風潮，他們在社交平台上曬出自己喝熱水、練習八段錦的日常，並戲稱自己進入了「非常中國化的時期」。一場起源於中式養生的網路運動，迅速演變成對中國生活方式的全面擁抱。

中新社報導，TikTok華裔 博主雪莉(Sherry Xiiruii)視頻中的一句話，如同一顆文化炸彈，在海外社交媒體上引爆了「成為中國人」的流行趨勢。她在視頻中將冷幽默與文化洞察相結合，向粉絲介紹冬季養生、中醫理念和華人飲食習慣，包括喝熱水、在家穿拖鞋。雪莉一本正經地宣布：「從明天開始，你要變成中國人了。」隨後這條視頻迅速獲得數百萬播放量，評論區被「我正在變成中國人」的留言擠爆。

一時之間，外國網友開始喝熱水、煮養生茶、拿起保溫杯，彷彿集體進入養生覺醒期；甚至還有人總結了「中式生活清單」：在家穿拖鞋、每天早上跳50下、一天多次喝溫水或花茶。「#美國人開始認同中式生活#」話題也登上微博熱搜。 TikTok上的老外集體變「精神中國人」。（中新社）

而人們對中式文化的興趣遠不止於TikTok的養生算法。報導指出，另一名華裔博主@emmapeng0619模仿「搏擊俱樂部」經典台詞發視頻說，「很高興在你人生這麼『中國』的階段遇見你。」這個句式隨後成為熱門話題，吸引了更多網友加入這場跨文化體驗。

這股熱潮早有苗頭。根據英國品牌金融公司發布的「全球軟實力指數」，中國2025年首次超過英國，排名第二，這是中國自該指數推出以來的最高排名。年輕人對中國的好感度尤其明顯，18至24歲群體中，中美兩國受歡迎程度幾乎不相上下。

隨著免簽政策落地，更多外國年輕人選擇親自造訪中國，他們將長城、外灘、大熊貓甚至蜜雪冰城的旅行素材片段，混剪成洗腦的短視頻，成為一場「聽說你過得好，我想來看看」的「自來水」式傳播。

報導稱，西方民眾從質疑中國人、理解中國人，進而成為「中國人」，其本意並非更換國籍，而是跳出過往的刻板印象，從「圍觀者」變為「參與者」，具體地體驗中國人的生活——哪怕只是從一雙拖鞋、一杯熱茶開始。

2025年堪稱中國文化真正「破圈」之年。「小紅書移民潮」掀起一股學習中文、探尋中國文化的熱潮；「甲亢哥」、「無語哥」等海外網紅透過直播向世界展示中國平穩行駛的高鐵、智能機器人，改變了無數外國網友對中國的認知；到了2026年初，「變成中國人」風潮更席卷外網，將這場文化共鳴推向新高。美國精奢商業觀察網站指出，中國不僅重回潮流中心，更在一個互聯互通的世界中重新定義了「潮流」。