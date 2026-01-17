中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

我的頻道

中央社／上海17日電
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國2025年貿易順差突破1兆美元，專家示警，這讓外部環境對中國更加充滿敵意，借鑑歷史，當一個大國持續海量對外輸出產品，而進口幾乎停滯，往往會招致激烈對付。

2025年，中國貿易順差年增20%至1.19兆美元。自1993年以來，中國就沒有出現過貿易逆差，但即使考慮到通膨因素，2025年中國的貿易順差也遠超過以往的任何世界紀錄。

微信公眾號「財富FORTUNE」16日刊出「財富」雜誌（Fortune，台灣譯「財星」）中國上海執行主編王昉的文章，分析最新貿易順差的「危險信號」。

文章說，一名歐洲記者兩個月前撰文曾提到：「中國已經不想進口任何東西，不論什麼，它都相信自己能造得更好、更便宜。」這句話被經濟學家、產業分析師等反覆引用。

去年中國出口年增5.5%，製造業是主力。機電產品占貨物出口的比重首次超過6成，其中「新三樣」──太陽能、鋰電池、電動汽車──正在大規模出海，出口躍升近30%。與此同時，進口僅微增0.5%。

海關總署副署長王軍14日在新聞發布會上，將進口不足的現象歸因於一些國家以各種理由限制高技術產品對中國出口。

但也有分析指出，中國政府出於安全和「自主可控」的考慮，自身也在對高端技術產品的進口設置越來越多障礙。據報導，在美國放寬部分高階晶片出口限制之後，中國政府就要求所有接受國家資金的新建數據中心必須使用國產AI晶片。

文章寫到，在半導體、軟體、商業航空器等領域，中國依然是全球最大買家，甚至「求進口而不得」。不過，正如前述歐洲記者所說，中國遲早會在各個領域「出師」──研發、製造並最終出口所有這些產品。

文章說，這幾年，中國在許多製造業門類的進口依賴幾乎已經消失殆盡。相關現象的歷史殷鑑不遠。

文章舉例，19世紀前期，中國同樣一度「什麼也不想買」。當時的大清源源不斷向歐洲輸出大量茶葉、生絲、瓷器，只進口少量毛呢、鴉片等奢侈品，拒絕工業品。貿易不平衡在1830年代達到頂點，清政府的極度單邊順差在英國眼中成為一場難以承受的失衡，最終祭出了鴉片，以及堅船利炮。

19世紀後半葉，西方國家的貿易衝突、關稅戰、乃至殖民地爭奪，在相似的邏輯下反覆上演。

文章說，歷史不會簡單重演，但它提供了警示：當失衡積累到一定程度，外部壓力會以更激烈的方式倒逼調整，屆時付出的代價往往遠超主動作為的成本。

●造成中國巨額順差的原因？

中國巨額順差的背後，各方分析指出，原因包括：製造業競爭力提升、政府長期對出口提供扶持政策、國內消費和投資不足等。

這篇文章說，當一個國家長期維持巨額貿易順差時，通常意味著它在國內分配、創新與消費體系中存在著結構性問題。對中國而言，更深遠的代價體現在外部環境上。

一方面，中國房地產市場開始萎縮之後，製造業出口成為緩衝經濟震盪的關鍵支柱。但在一些貿易夥伴看來，這是「以對外失衡換取內部穩定」，是把矛盾從國內轉移到國際。

另一方面，當歐洲政界討論對中國商品實施更大範圍的懲罰性關稅、當美國兩黨在對中國強硬問題上高度一致時，中國的長期營商環境與技術獲取空間都在被系統性壓縮。

●如何應對巨額順差帶來的風險？

如何應對巨額順差造成的風險成為一大難題。

根據觀察者網，近日，在復旦大學的研討會上，上海社科院研究員、國家高端智庫資深諮詢專家徐明棋表示，擴大進口被視為當前最有效且副作用較小的政策選擇，中國雖在諸多產業具備絕對優勢，但在部分農產品等領域仍存在比較劣勢，並可透過降低非國家安全類產品進口關稅與許可證門檻等舉措，豐富進口品類。

但他也說，雖然建立完善社保機制、釋放消費需求是重要方向，但低收入群體消費需求成長後，其對進口商品的需求傾向較低，短期內仍難以直接轉化為進口增長，減少順差效果有限。

