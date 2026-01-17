我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

這旅遊會要命…柬埔寨對中試行免簽 網酸「對我掏心掏肺」

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
柬埔寨被指發現新的詐騙中心。圖為KK園區一景。（路透）
柬埔寨被指發現新的詐騙中心。圖為KK園區一景。（路透）

中國才強力打擊柬埔寨電詐園區，柬埔寨旅遊部15日發布「關於對中國遊客施行為期四個月免簽試點的公告」，從2026年6月15日至10月15日試點期內，中國公民無需提前申請簽證，亦無需支付簽證費用，僅需填寫電子入境卡即可入境，單次入境可停留最多14天。中國網民一片吐槽：「沒安好心」、「別的地方旅遊要錢，你們這旅遊要命」。

繼菲律賓周四宣布中國公民免簽入境菲律賓旅遊或商務的政策生效後，柬埔寨15日也發通告對中國免簽，通告說明，符合資格的中國公民，不論是從中國直飛，或經第三地轉機入境柬埔寨，都可直接享有免簽待遇，也不必繳交相關費用。柬埔寨官方強調，這項措施是在政府高度重視觀光產業復甦的背景下推出，希望藉由降低入境門檻，提升柬埔寨在區域旅遊市場的吸引力。

界面新聞報導，不過中國網民對此並不買單，紛紛表示「這真的是對我掏心掏肺呀」、「柬埔寨除了詐騙是最有名的，吃喝玩樂購物沒一樣行的啊，免簽有什麼用！難道還有人相信『高薪工作』以身試險」、「新園區正在建設中，不然到時候沒有合適的豬仔零件沒法正常供應那可就糟糕了」、「畢業季，對學生下手，惡心」、「電詐不除，去不是二貨就是腦子有病，國家應該發通知電詐不除禁止去電詐國」。

也有網民結合身體器官，提出去柬埔寨七問：「第一，去有什麽腰求」、「第二，去肝什麽」、「第三，和髓去」、「第四，腎麼時間去」、「第五，需要多少肺用」、「第六，去多腸時間」、「第七，用心去玩」。

柬埔寨 簽證 觀光

上一則

預製菜風波延燒…賈國龍、羅永浩隔空互懟 微博遭禁言

下一則

斡旋泰柬停火 中捐泰2000萬人幣 以「亞洲方式」發揮作用

延伸閱讀

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售
柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐
陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥

陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥
太子集團首腦陳志在柬埔寨落網 遣送中國接受調查

太子集團首腦陳志在柬埔寨落網 遣送中國接受調查

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議