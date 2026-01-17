這旅遊會要命…柬埔寨對中試行免簽 網酸「對我掏心掏肺」

柬埔寨被指發現新的詐騙中心。圖為KK園區一景。（路透）

中國才強力打擊柬埔寨 電詐園區，柬埔寨旅遊部15日發布「關於對中國遊客施行為期四個月免簽試點的公告」，從2026年6月15日至10月15日試點期內，中國公民無需提前申請簽證 ，亦無需支付簽證費用，僅需填寫電子入境卡即可入境，單次入境可停留最多14天。中國網民一片吐槽：「沒安好心」、「別的地方旅遊要錢，你們這旅遊要命」。

繼菲律賓周四宣布中國公民免簽入境菲律賓旅遊或商務的政策生效後，柬埔寨15日也發通告對中國免簽，通告說明，符合資格的中國公民，不論是從中國直飛，或經第三地轉機入境柬埔寨，都可直接享有免簽待遇，也不必繳交相關費用。柬埔寨官方強調，這項措施是在政府高度重視觀光 產業復甦的背景下推出，希望藉由降低入境門檻，提升柬埔寨在區域旅遊市場的吸引力。

界面新聞報導，不過中國網民對此並不買單，紛紛表示「這真的是對我掏心掏肺呀」、「柬埔寨除了詐騙是最有名的，吃喝玩樂購物沒一樣行的啊，免簽有什麼用！難道還有人相信『高薪工作』以身試險」、「新園區正在建設中，不然到時候沒有合適的豬仔零件沒法正常供應那可就糟糕了」、「畢業季，對學生下手，惡心」、「電詐不除，去不是二貨就是腦子有病，國家應該發通知電詐不除禁止去電詐國」。

也有網民結合身體器官，提出去柬埔寨七問：「第一，去有什麽腰求」、「第二，去肝什麽」、「第三，和髓去」、「第四，腎麼時間去」、「第五，需要多少肺用」、「第六，去多腸時間」、「第七，用心去玩」。