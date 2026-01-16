接受18國使節遞國書 習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

中國國家主席習近平16日強調，讓世界重回叢林法則不得人心。圖為2025年7月習近平在北京人民大會堂接受16位駐北京大使遞交國書。（新華社）

在委內瑞拉 、伊朗、格陵蘭等議題受到關注，且國際局勢混亂之際，中國國家主席習近平 16日上午在北京人民大會堂接受18位外國大使遞交國書。他強調今天的世界，百年變局加速演進，分裂對抗、零和博弈註定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。

據央視新聞，這批遞交國書的使節為土耳其駐北京大使于納爾、奧地利駐北京大使海沃福、英國駐北京大使魏磊、伊拉克駐北京大使貝爾瓦利、賽普勒斯駐北京大使索菲亞努、模里西斯駐北京大使蕭曉山、斯洛伐克駐北京大使萊齊亞克、迦納駐北京大使邦蘇、納米比亞駐北京大使埃姆武拉、南韓駐北京大使盧載憲、烏拉圭駐北京大使卡夫拉爾、瑞士駐北京大使馬婷、巴勒斯坦駐北京大使賈瓦德、秘魯駐北京大使巴斯克斯、黎巴嫩駐北京大使拉德、剛果（布）駐北京大使馬米納、賴索托駐北京大使林梅、緬甸 駐北京大使佐溫敏。

儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。他歡迎使節們赴中履職，請他們轉達對各自國家領導人和人民的良好祝願，希望使節們多到各地走走看看，全面深入了解真實立體的中國，為深化中國同各國友誼和合作積極貢獻力量。

習近平強調，今天的中國，正在中國式現代化新征程上勇毅前行。「十四五」規劃圓滿收官，經濟總量連續跨越，科技創新成果豐碩，綠水青山成為亮麗底色，民生答卷溫暖人心。「十五五規劃建議」為未來5年中國經濟社會發展擘畫藍圖，也為世界提供了一份「機遇清單」。他強調中國開放的大門將越開越大，將通過高質量發展為世界注入更多確定性和新動能，實現共同發展、美美與共。

習近平指出，今天的世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。分裂對抗、零和博弈註定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。他提出全球治理倡議，旨在推動構建更加公正合理的全球治理體系。中國將始終站在歷史正確一邊，以人民之心為心、以天下之利為利，同各國一道推動構建人類命運共同體。