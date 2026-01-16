CNN：中國創造1.2兆美元貿易順差 但問題在能否持續

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
一艘貨輪在中國江蘇省連雲港裝載出口車輛。(新華社)
一艘貨輪在中國江蘇省連雲港裝載出口車輛。(新華社)

有線電視新聞網(CNN)15日分析，中國公布官方統計顯示年度貿易順差達到1.2兆美元(約8.35兆元人民幣)，證明中國雖跟美國發生貿易摩擦，經濟仍有韌性，但這項創下新高的數據同時敘述著另一個故事：中國強大的出口引擎有著重塑全球經濟的深遠影響力，能讓北京當局在跟美國競爭時贏得更多籌碼，只不過引擎能否繼續保持目前速度則是未知數，取決於其他國家如何對中國商品築起貿易壁壘。

報導指出，自從川普總統2025年初對北京發動關稅戰之後，中國貿易巨輪展現應變能力，出口商迅速把重心從美國轉向東南亞、非洲、拉丁美洲等新興市場。龐大的貿易順差同時證明中國在電動車、鋰離子電池、太陽能板等綠色科技領域迅速崛起並稱霸市場，以及能夠大規模製造機械、科技產品的實力。

中國商品大量湧入全球市場，在某些市場獲得歡迎，但跟某些國家則發生嚴重摩擦，中國產品被指控獲得政府補貼，打亂當地市場競爭。然而，從北京當局角度看來，這些貿易動態都讓中國官員變得更有信心，特別是在處理美中關係的時候。

中國最大單一出口市場長年以來是美國，但如今年度出口下降19.5%。在這種情況下，中國全年貿易韌性超出預期，北京當局因此證明了即使進入全球最富裕的消費市場機會減少，中國貿易還是可以生存。報導指出，這將使得北京當局接下來在美中經濟談判以及川普四月即將展開的訪中之行，做出重大讓步的意願降低。

另外，中國做為世界工廠的地位更加鞏固，對於華府也有深遠影響，尤其在美國設法在戰略供應鏈與中國脫勾的努力，因為具有競爭優勢的中國商品正讓其他國家降低生產動力。

聖地牙哥加大(University of California, San Diego)21世紀中國研究中心(21st Century China Center)主任史宗瀚(Victor Shih)表示，如果德國、法國、日本、南韓失去工業產能，要建立一個不包括中國零組件的供應鏈將變得更加困難。他說：「我們正朝這個方向前進，很可能是未來十年的現實，隨著中國在各個供應鏈逐漸位居主導，美國恐怕要做出更多讓步。」

CNN報導，某些國家基於自我保護，已經對中國產品建立貿易壁壘，除了美國之外，加拿大也把中國電動車擋在市場之外，墨西哥上個月則對中國等進口商品開徵新關稅。

