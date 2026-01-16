南海衝突未停… 救旅遊？菲律賓即起對中國單方面免簽

菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

就在中菲南海主權衝突持續緊張之際，菲律賓外交部15日宣布，16日起對中國公民開放免簽入境，停留時間最長為14天；中國學者認為菲律賓看中中國出境遊這個巨大市場，但大部分中國遊客不會買帳。

彭博報導，菲律賓外交部15日發文告，中國公民可免簽入境菲律賓，停留時間最長為14天。不過免簽政策僅適用於在菲國首都馬尼拉和第二大城市宿霧機場入境的遊客，且14天的停留期限不可延長。此免簽安排有效期為一年，到期前將進行相應評估後再決定是否延續。

菲律賓外交部稱，這項措施符合總統關於促進兩國貿易、投資和旅遊，以及加強兩國人文交流的要求。目前菲律賓公民入境中國仍須申請簽證 。

觀察者網報導，從電子簽到單方面免簽，菲律賓對中國旅遊市場「急轉彎」，意欲何為？菲律賓信息署（PIA）官方網站2025年12月23日發文稱，中國仍是菲律賓最重要、規模最大的旅遊客源市場之一，來自中國的遊客將對菲律賓整體國際遊客到訪人數產生顯著影響。

菲律賓旅遊部表示，2019年中國曾是菲律賓第二大遊客來源國，入境人數達174萬人次。但截至2025年12月底，中國赴菲遊客規模跌至26.2萬人次。

針對菲律賓免簽政策，不少網友表示「剛好過年賺一波」、「這抄中國作業也太明顯了」；也有網友認為，多數人仍將安全問題視為赴菲旅行的顯著顧慮。

有專家表示，該免簽政策背後的重要考量之一，在於中國遊客對推動菲律賓旅遊業復甦及實現旅遊經濟可持續發展的顯著作用；中國社會科學院旅遊研究中心秘書長金準指出，「菲律賓看中了中國出境遊這一個巨大的市場，但大部分中國遊客不會買菲律賓的帳。」