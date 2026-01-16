「談判繼續努力…」中加總理會談簽多項合作 未提調降關稅

中國總理李強（右後）與加拿大總理卡尼（左後）15日在北京人民大會堂，見證雙方簽署經貿等多項合作文件，前方兩名互換文本者為雙方海關主管官員。（中新社）

中國總理李強 15日與到訪的加拿大 總理卡尼 在北京會談。李強表示，中國願同加方堅持戰略夥伴定位，增進政治互信，拓展務實合作及促進雙邊貿易穩定增長。雙方並見證中加簽署經貿、能源等多項合作文件，不過針對外界關注兩國是否能達成互相調降關稅的共識，雙方會後發布的新聞稿皆未提及，顯示談判尚在進行。

這次為期四天的訪問是近八年來，加拿大總理首次訪問中國，卡尼15日與李強會談並和中國人大委員長趙樂際會晤，16日同中國國家主席習近平會見。

新華社報導，李強向到訪的卡尼舉行歡迎儀式後雙方展開會談。李強表示，在雙方共同努力下，中加關係實現轉圜，站在新的起點上，中國願同加方加強對話溝通，尊重彼此核心利益，不斷拓展務實合作。

加拿大總理官網指出，卡尼和李強肯定近幾個月來一系列部長級和領導人級會晤在重振雙邊關係方面取得的重大進展，兩人探討全球經濟的變化，包括影響國際貿易和全球供應鏈的挑戰以及合作的機會。

路透則提到，卡尼15日與北京高層會晤時，盛讚雙邊關係的改善及習近平的領導，並宣布在全球分裂和混亂的時期，兩國正在制定新的合作路線。

加媒環球郵報（The Globe and Mail）報導，根據卡尼訪問北京期間達成的協議，加拿大預計將增加石油、天然氣和鈾對中國出口，將歡迎中國在能源、農業和消費品等領域進行投資。不過，中加15日會後發布的新聞稿，皆未提及調降關稅。

報導提到，加中主要摩擦點是渥太華對中國製造的電動車徵收100%的關稅，及北京當局對加拿大油菜籽、海鮮和其他農產品徵收的報復性關稅。當被問及是否對中國降低關稅的協議持樂觀態度時，加拿大外長安南德表示，「對話富有成效，談判仍在繼續…未來幾天我們將繼續努力」。

紐約時報分析指出，隨著美國不再是加拿大可靠的盟友，中加關係如今可能更為關鍵，因為面對態度強硬的美國總統川普幾乎取消貿易談判並威脅加拿大主權的壓力，卡尼正在海外花費大量時間為加拿大商品尋求新客戶，而中國是他的首選。

報導指出，自2018年，加拿大應美國的引渡要求，在溫哥華逮捕中國科技巨頭華為高管孟晚舟之後，中加經歷長期關係緊張。卡尼和顧問團隊表示，他正尋求以務實態度緩和加中關係。

多倫多大學中國問題專家王慧玲表示，在與中國重新接觸時，卡尼應避免形成新的依賴關係，要避免將對美國出口的依賴轉化為對中國出口的依賴。「中國是多元化戰略中擺脫對美國依賴的選項，但這應是戰略的起點，而非終點」。