新聞眼／盟友美國變惡鄰 加總理訪中「找安全」

闊別8年，加拿大 總理再度踏上北京之行，加媒稱卡尼 總理此行除與中國加強經貿關係外，還將跟中國展開「國際安全」合作，但恐怕加拿大是更關心自己的安全。

加拿大面對美國關稅戰的威脅，一度硬槓美國，卡尼曾說，在面對美國的關稅戰下，渥太華努力拓展更多貿易夥伴，其中與北京保持良好關係成為必要一環，加拿大要重塑與北京的關係。

卡尼在訪中前接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時還批評美國，「除了歐盟和英國之外，即使對加拿大曾經最親密的盟友美國，都要有所防備」。

是的，加拿大現在不僅有美國的關稅施壓，還有可能變成美國的第51州。

「唐羅主義」（美國2025國家安全戰略報告）明言，必須確保並恢復美國在西半球的主導地位。重申並執行門羅主義，西半球優先，資源向美洲集中，視拉美為核心利益圈。

看看最近委內瑞拉的下場就知道了，目前的格陵蘭 島也岌岌可危，美國與丹麥談判破裂，美軍隨時都會登島，不消一小時就可拿下。

接下來就輪到加拿大了。川普多次揚言要把加拿大變成美國第51州，起初有人當成笑話，隨著局勢發展，川普看來是來真的。格陵蘭一旦「淪陷」，加拿大的南邊是美國、西邊是美國的「飛地」阿拉斯加，東邊變成美國的格陵蘭，加拿大等同被美國「包圍」，加拿大愈來愈夜不能眠。

加拿大的媒體稱卡尼此行要來跟中國討論「國際安全」，但中加關係過去幾年糟糕到冰點，加拿大充當美國馬前卒，逮捕華為公主孟晚舟，跟進制裁中國；卡尼去年還稱中國是加拿大面臨的最大安全威脅之一，現在加拿大不跟自己家門口的「近鄰」談安全，不遠萬里跑來跟中國談安全、談更多的經貿合作，中國不再是最大安全威脅，只能說加拿大被「唐羅主義」嚇到了。