我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

和習度過青少年…連勝日本創擂台神話 棋聖聶衛平74歲病逝

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
棋聖聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲。圖為他2015年在無錫的圍棋棋王爭霸賽。(新華社)
棋聖聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲。圖為他2015年在無錫的圍棋棋王爭霸賽。(新華社)

棋聖、中國圍棋協會名譽主席聶衛平九段昨晚在北京病逝，享壽74歲。綜合媒體報導，聶衛平是上世紀中國圍棋振興關鍵人物，八十年代的中日圍棋擂台賽，他作為主將連勝多位日本超一流棋手，創造「擂台神話」，獲「棋聖」稱號，掀起中國圍棋熱潮。聶衛平曾出任國家隊總教練，帶出世界冠軍，對中國圍棋發展貢獻大，他的逝世是中國圍棋界乃至體育界重大損失。

聶衛平女兒聶雲菲15日發訃告：我們懷著萬分沉痛與不捨的心情，向各界親友泣告，聶衛平先生因病醫治無效，於2026年1月14日晚22時55分與世長辭，享壽73歲。據了解，2013年，聶衛平因直腸癌住院治療，隨後進行手術。聶衛平透露，因為自己平常生活不注意，到發現治療時，已到症中晚期，他一度因為癌症暴瘦20公斤。

聶衛平1952年出生於遼寧瀋陽，職業巔峰期集中在1984年至1989年的前四屆「中日圍棋擂台賽」中。當時日本圍棋實力被公認為世界巔峰，聶衛平作為中國隊主將臨危受命，先後擊敗包括小林光一、武宮正樹、大竹英雄、加藤正夫在內的多位日本「超一流」棋手，在賽事中創下驚人的11連勝紀錄。

棋盤前的凝神長考、結束後的釋然一笑、賽後全場的歡呼沸騰，這些片段不僅是聶老的畢生珍藏，更是成一代人的集體記憶。

聶衛平退居幕後後亦對圍棋推廣貢獻卓越。他曾擔任中國圍棋國家隊總教練，培養出常昊等世界冠軍。隨後他創辦「聶衛平圍棋道場」，為中國圍棋界輸送了大批後備人才，柯潔、周睿羊等名將都曾在此受訓。

此外，聶衛平早前他接受南韓媒體訪問，曾談起他與中國國家主席習近平的深厚友誼，「文革時期我們一起度過青少年時期」，「當時我們處境相似，而且沒有學習的壓力，就經常在一起玩耍」，「後來他走上政治仕途，以為就當上省長之類的，想都沒想到像現在一樣成為一國領導人。「年輕時，習主席在河北省工作的那段時間，每周末都會來北京，我們一起觀看足球比賽。每次他換地方工作時，我都會趕去和他見面」。

除了圍棋和橋牌，聶衛平曾經也是個不折不扣的足球迷，他曾許願，如果中國足球參加世界杯，就拿珍藏的絕版茅台酒慶功。 2001年中國終於拿到2002年世界杯的入場券，他也兌現承諾，將這瓶珍貴的酒開了。

但隨著這些年國足每況愈下，「棋聖」也從當年對國足鼓勵，轉變為怒罵，甚至是「怒其不爭」的嘲諷。他不僅直言後悔為國足開絕版茅台，甚至還發誓此生再也不看足球，尤其是中國男足。

棋聖聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲。圖為他2017年在兩岸圍棋與人工智能邀請...
棋聖聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲。圖為他2017年在兩岸圍棋與人工智能邀請賽中思考。(新華社)

日本 癌症 習近平

上一則

堅持拍片助農 新疆「馬背上的女縣長」賀嬌龍 47歲墜馬身亡

下一則

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

延伸閱讀

日本東海道新幹線推包廂座位 10月正式上路

日本東海道新幹線推包廂座位 10月正式上路
掀中國圍棋熱、與習近平有少年友誼 棋聖聶衛平74歲逝

掀中國圍棋熱、與習近平有少年友誼 棋聖聶衛平74歲逝
日本45.2%國民認為自衛隊規模應增強 創歷來新高

日本45.2%國民認為自衛隊規模應增強 創歷來新高
經典賽／曝上屆關門超怕搞砸 大谷翔平調皮：看達比修挨轟時最緊張

經典賽／曝上屆關門超怕搞砸 大谷翔平調皮：看達比修挨轟時最緊張

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議