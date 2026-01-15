和習度過青少年…連勝日本創擂台神話 棋聖聶衛平74歲病逝

棋聖聶衛平14日在北京病逝，享壽74歲。圖為他2015年在無錫的圍棋棋王爭霸賽。(新華社)

棋聖、中國圍棋協會名譽主席聶衛平九段昨晚在北京病逝，享壽74歲。綜合媒體報導，聶衛平是上世紀中國圍棋振興關鍵人物，八十年代的中日圍棋擂台賽，他作為主將連勝多位日本 超一流棋手，創造「擂台神話」，獲「棋聖」稱號，掀起中國圍棋熱潮。聶衛平曾出任國家隊總教練，帶出世界冠軍，對中國圍棋發展貢獻大，他的逝世是中國圍棋界乃至體育界重大損失。

聶衛平女兒聶雲菲15日發訃告：我們懷著萬分沉痛與不捨的心情，向各界親友泣告，聶衛平先生因病醫治無效，於2026年1月14日晚22時55分與世長辭，享壽73歲。據了解，2013年，聶衛平因直腸癌住院治療，隨後進行手術。聶衛平透露，因為自己平常生活不注意，到發現治療時，已到症中晚期，他一度因為癌症 暴瘦20公斤。

聶衛平1952年出生於遼寧瀋陽，職業巔峰期集中在1984年至1989年的前四屆「中日圍棋擂台賽」中。當時日本圍棋實力被公認為世界巔峰，聶衛平作為中國隊主將臨危受命，先後擊敗包括小林光一、武宮正樹、大竹英雄、加藤正夫在內的多位日本「超一流」棋手，在賽事中創下驚人的11連勝紀錄。

棋盤前的凝神長考、結束後的釋然一笑、賽後全場的歡呼沸騰，這些片段不僅是聶老的畢生珍藏，更是成一代人的集體記憶。

聶衛平退居幕後後亦對圍棋推廣貢獻卓越。他曾擔任中國圍棋國家隊總教練，培養出常昊等世界冠軍。隨後他創辦「聶衛平圍棋道場」，為中國圍棋界輸送了大批後備人才，柯潔、周睿羊等名將都曾在此受訓。

此外，聶衛平早前他接受南韓媒體訪問，曾談起他與中國國家主席習近平 的深厚友誼，「文革時期我們一起度過青少年時期」，「當時我們處境相似，而且沒有學習的壓力，就經常在一起玩耍」，「後來他走上政治仕途，以為就當上省長之類的，想都沒想到像現在一樣成為一國領導人。「年輕時，習主席在河北省工作的那段時間，每周末都會來北京，我們一起觀看足球比賽。每次他換地方工作時，我都會趕去和他見面」。

除了圍棋和橋牌，聶衛平曾經也是個不折不扣的足球迷，他曾許願，如果中國足球參加世界杯，就拿珍藏的絕版茅台酒慶功。 2001年中國終於拿到2002年世界杯的入場券，他也兌現承諾，將這瓶珍貴的酒開了。