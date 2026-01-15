堅持拍片助農 新疆「馬背上的女縣長」賀嬌龍 47歲墜馬身亡

「馬背上的女縣長」賀嬌龍。(取材自極目新聞)

新疆 維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍近日拍攝新疆農產品宣傳視頻時墜馬離世，年僅47歲。賀嬌龍因披紅斗篷在雪原策馬為新疆旅遊項目代言聞名，被稱「馬背上的女縣長」，已為新疆助農直播銷售破6億元（人民幣，下同），打賞全用於公益，離世前5天仍在介紹「汗血寶馬」。賀嬌龍曾多次墜馬，一度遭母親訓斥「不准回家」，但她仍堅持拍片宣傳新疆。她的離世引來大批網友緬懷，稱她是「會刻在人們心裡的好領導」。

綜合極目新聞、新疆日報報導，1月11日15時許，賀嬌龍在博樂市進行農產品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷送醫，經當地醫療資源全力搶救，並聯繫國內相關學科專家進行會診，於1月13日轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，1月14日23時12分仍因傷搶救無效離世。

賀嬌龍於1979年12月出生，四川射洪人，曾榮獲全國三八紅旗手、自治區先進工作者等榮譽。2020年任昭蘇縣副縣長時，因身披紅斗篷在雪原颯爽策馬為當地旅遊項目代言走紅，並通過社交帳號開展助農直播帶貨。2023年賀嬌龍調到現單位工作後，截至2025年3月做了500餘場新疆農產品線上直播銷售，銷售額破6億元，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。

賀嬌龍曾多次在拍攝視頻時墜馬，她回應稱「有些後怕」，家人也擔心，她曾自認為沒有盡到妻子的責任和義務，丈夫心疼她太辛苦；去年7月8日晚上，母親看到了她從馬背上摔下來視頻後打電話罵她，說以後再騎馬就不准回家。但她並沒有停下文旅宣傳的腳步，離世前幾天仍在個人帳號更新視頻，宣傳新疆。

抖音 平台上，賀嬌龍的帳號擁有624萬多粉絲，自出圈後，她一直在宣傳新疆的路上，曾稱自己「作為一個女人，我也想去美容院，去健身房」，但又感嘆「現在已經由不得我了，我站在了風口浪尖上，沒有退路，停不下來了」。今年1月1日還曾在回覆網友說自己已經圓夢，現在的單位過得很安心，「過幾年就退休 了」。

賀嬌龍去世消息傳來，網友們紛紛湧入評論區留言哀悼：「一路走好」，「這麼好的新疆文旅領導，太可惜了」，「我一直期盼著能有奇蹟出現」，「我們會記得你，人民的好主任」，「從來沒有這麼強烈地希望晚上聽到的消息是謠言。賀嬌龍永遠活在我們心裡」。

另據大眾日報，賀嬌龍離世信息最早在昨天一早由某媒體獨家披露並在全網發酵， 後來被新疆官方否認，相關報導被撤下，直至昨天深夜官方才證實賀嬌龍過世。這也引發輿論對部分媒體為搶新聞卻忽略查證的專業性的質疑與批評。