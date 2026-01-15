我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

加總理訪華 外界預料油菜籽磋商換電動車關稅

中國新聞組／北京15日電
加拿大總理卡尼14日抵達北京首都國際機場展開訪華行程，一名11歲女童向他獻花。（路透）
加拿大總理卡尼14日抵達北京首都國際機場展開訪華行程，一名11歲女童向他獻花。（路透）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)14日晚間搭機抵達北京首都國際機場，開啟為期4天的訪華行程。卡尼總理此訪是加拿大總理8年來首次訪華，將會見中國國家主席習近平。彭博引述知情人士指出，卡尼訪華期間，中國預計將提議放寬對加拿大油菜籽產品的部分限制，前提是加拿大放寬對中國電動車的關稅。

路透報導，在卡尼訪問中國前，中國海關總署公布數據顯示，2025年中國自加拿大進口額，較1年前的歷史高位下滑10.4%，至417億美元。上一次進口下降發生在2020年，當時受新冠疫情衝擊，進口額暴跌22.3%。此事鮮明地凸顯了北京對渥太華握有經濟籌碼。

卡尼14日在登上飛陸航班時在社交媒體上發帖說「我正啟程前往北京」，他還寫道：「中國是我們的第二大交易夥伴，也是世界第二大經濟體。我們兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」

報導指出，此次訪中決定源於2025年10月，卡尼在南韓與習近平的積極會晤。儘管會晤並未取得突破性進展，中國關稅仍使加拿大油菜籽被擋在最大市場之外，但雙方領導人同意推進雙邊關係。習近平邀請卡尼訪中，卡尼接受邀請。

加拿大外長阿南德（Anita Anand）14日稱，雙方此前就中方限制加拿大油菜籽出口一事進行的整體磋商富有成效。她強調，卡尼此次訪華之行皆在重塑兩國之間複雜的雙邊關係。

外界分析認為，卡尼此次訪華，意在推動中加關系整體升溫。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。

加拿大總理卡尼。(美聯社)
加拿大總理卡尼。(美聯社)

卡尼 加拿大 習近平

上一則

川男受邀幫忙「按年豬」被踢傷癱瘓 邀約者判賠52萬

下一則

中國去年汽車產銷量、出口皆創新高 外銷汽車達700萬輛

延伸閱讀

加總理率五部長破冰訪中 料聚焦經貿農業合作

加總理率五部長破冰訪中 料聚焦經貿農業合作
加拿大總理卡尼14日起訪中 2議員提前結束訪台行程

加拿大總理卡尼14日起訪中 2議員提前結束訪台行程
中宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固2國關係轉圜勢頭

中宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固2國關係轉圜勢頭
降低對美依賴 加國總理13日訪華 重建經貿、外交關係

降低對美依賴 加國總理13日訪華 重建經貿、外交關係

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議