加總理訪華 外界預料油菜籽磋商換電動車關稅

加拿大總理卡尼14日抵達北京首都國際機場展開訪華行程，一名11歲女童向他獻花。（路透）

加拿大 總理卡尼 (Mark Carney)14日晚間搭機抵達北京首都國際機場，開啟為期4天的訪華行程。卡尼總理此訪是加拿大總理8年來首次訪華，將會見中國國家主席習近平 。彭博引述知情人士指出，卡尼訪華期間，中國預計將提議放寬對加拿大油菜籽產品的部分限制，前提是加拿大放寬對中國電動車的關稅。

路透報導，在卡尼訪問中國前，中國海關總署公布數據顯示，2025年中國自加拿大進口額，較1年前的歷史高位下滑10.4%，至417億美元。上一次進口下降發生在2020年，當時受新冠疫情衝擊，進口額暴跌22.3%。此事鮮明地凸顯了北京對渥太華握有經濟籌碼。

卡尼14日在登上飛陸航班時在社交媒體上發帖說「我正啟程前往北京」，他還寫道：「中國是我們的第二大交易夥伴，也是世界第二大經濟體。我們兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」

報導指出，此次訪中決定源於2025年10月，卡尼在南韓與習近平的積極會晤。儘管會晤並未取得突破性進展，中國關稅仍使加拿大油菜籽被擋在最大市場之外，但雙方領導人同意推進雙邊關係。習近平邀請卡尼訪中，卡尼接受邀請。

加拿大外長阿南德（Anita Anand）14日稱，雙方此前就中方限制加拿大油菜籽出口一事進行的整體磋商富有成效。她強調，卡尼此次訪華之行皆在重塑兩國之間複雜的雙邊關係。

外界分析認為，卡尼此次訪華，意在推動中加關系整體升溫。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。