旅遊業全體給流量打工…市占七成的攜程涉壟斷遭查

市場監管總局根據前期核查，依據「中華人民共和國反壟斷法」，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。圖為北京一商場內的攜程旅遊門店。 (中新社)

中國國家市監總局14日宣布，對攜程集團涉嫌實施壟斷行為立案調查。攜程是中國旅遊平台巨頭，總市占率逾7成，此前多次遭地方監管部門約談整改，去年前3季獲利驚人引發側目。若壟斷成立，最高將面臨2025年銷售額10%的天價罰單 。

綜合界面新聞、新浪財經報導，壟斷行為立案消息傳出後，攜程股價在港股暴跌，收盤重挫6.49%，單日市值蒸發港幣272億元。至截稿，攜程在美股盤前更大跌逾9%。

2025年以來，攜程已多次因違規經營問題被地方監管部門約談。2025年8月，貴州聯合約談攜程等5家平台，對其涉及「二選一」、技術控價要求整改。9月，鄭州啟動專項調查與約談，認定攜程的「調價助手」強制飯店改定價違法，下達「責令改正通知書」。

2025年12月，雲南省旅遊民 宿行業協會舉報攜程實施「二選一」霸王條款、單方面隨意漲佣金、設置不公平交易條件、遮蔽流量等不正當競爭行為。

報導指出，攜程的驚人獲利也被視為遭到調查的主因。

財報顯示，攜程去年前3季淨利潤高達人民幣290億元(約41.3億美元)，大幅增長95%。相較之下，中國A股旅遊業在2025年前3季的淨利潤分別是，飯店15億、景區26億、航空運輸149億，合計約190億元，還不及攜程一家獲利。

此外，A股飯店、景區、航空運輸三大旅遊行業去年前3季營收合計約5159億元，攜程只有470億元。這顯示攜程以不到整個旅遊鏈10%的營收，卻產生超過整個旅遊鏈90%的利潤，其業務模式的盈利效率令人咋舌。

有媒體譏稱，這是「旅遊業全體給流量打工」。觀察指出，攜程能夠賺大錢，靠的是「低成本、高抽成」撐起其高毛利率 。

對此，攜程集團下午回應稱，近日接到國家市場監管總局通知，依法對攜程涉嫌壟斷行為進行立案調查。公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。