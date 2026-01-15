傳中海關拒H200入境 官員：除非「確有必要」不得採購

科技新聞媒體The Information報導，北京當局只在特殊情況才會核准購買輝達H200晶片。(路透)

美國政府13日正式允許Nvidia輝達 （另稱英偉達）第二強大的AI 晶片可銷往中國，並制定相關規範，但傳出中國海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口，官方也與中國科技企業明確指示除非「確有必要」，H200晶片不被允許進入中國。

美國商務部 工業與安全局修訂了對特定半導體出口至中國的許可審查政策，涵蓋包括輝達的H200晶片等產品，由「推定拒絕」改為「逐案審查」。根據規定，這些晶片出口至中國前，必須先由第三方測試實驗室審查其AI技術能力；銷中數量不得超過輝達售予美國客戶總量的五成。

輝達必須證明美國境內仍有足夠的H200晶片供應，而中國客戶則須展現「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

川普總統12月宣布允許輝達H200 AI晶片出口至中國，但美國政府將抽取25%銷售額作為「分潤」。中國外交部發言人郭嘉昆當時回應指，「中方一貫主張，中美通過合作實現互利共贏」，隔日對於英媒金融時報披露中國正擬限制獲得H200晶片。

值得注意的是，路透14日援引消息指出，中國海關部門本周已告知報關代理，H200晶片不被允許進入中國，據稱中國官員13日還召集科技企業開會，明確指示除非「確有必要」，否則不得採購H200晶片。一名人士說：「官方措詞非常嚴厲，基本等同於目前實施禁令」。

H200的性能大約是H20的六倍。路透強調目前尚無法確定這些指令是適用於現有的H200晶片訂單，還是僅適用於新訂單。

消息人士上個月曾表示，中國科技公司已訂購超過200萬顆H200晶片，每顆價格約2萬7000美元，這規模也遠遠超過輝達70萬顆晶片的庫存。

中國中央廣播電視總台旗下「國際在線」14日引述業界分析指出，美方此次解禁被視為美國在確保本土供應前提下對中國技術貿易的有限鬆動，但中國國產晶片產業長期技術自主趨勢不會因此改變。