中國去年汽車產銷量、出口皆創新高 外銷汽車達700萬輛

中國汽車去年出口量突破700萬輛，圖為去年10月在江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，大批汽車準備裝船外運。（新華社）

去年中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛以及3440萬輛，分別年增10.4%、9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年位居全球第一。汽車出口更創紀錄，達到700萬輛。

北京央視新聞報導，中國汽車工業協會14日發布以上數據。同時，去年中國新能源汽車產銷量逾1600萬輛，其中中國國內新車銷量比重逾50%。

在對外貿易方面，汽車出口逾700萬輛，創歷史新高，其中新能源汽車出口261.5萬輛，年增一倍。2024年中國汽車出口585.9萬輛，新能源汽車出口為128.4萬輛。

中國於2023年首度超越日本 成為全球最大汽車出口國，去年中國車企的全球新車銷量也首次超越日本登上第一。

央視報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，去年中國「兩新」(設備更新與以舊換新政策)政策加力擴圍，企業新品密集上市，汽車市場終端需求持續釋放，產銷量實現超出預期的增長。

中汽協副秘書長陳士華表示，「十四五」期間，中國汽車產業取得多方面突破，產銷量連續三年保持3000萬輛以上規模，營業收入突破10兆人民幣，出口躋身世界第一，電動化與智慧化、網聯化加速融合，形成產業領先優勢。

另據中國汽車報報導，今年中國汽車市場將進入「高銷量、低增長」的新階段。目前中國有45家跨國整車廠，汽車零件企業逾10萬家。

預計中國全年境內汽車銷量有望突破2800萬輛，到2030年維持3000萬輛左右。預計今年中國汽車出口有望突破800萬輛，2030年有望實現1000萬輛供給海外市場。