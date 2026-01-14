路透：北京要求中企停用美國、以色列網路安全軟體

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
三位不具名知情人士對路透表示，北京當局基於國家安全考慮，近日已通知國內公司停止使用大約十幾家美國和以色列公司生產的網路安全軟體。

隨著中美貿易和外交緊張情勢升高、雙方爭奪科技主導權，中國政府一直致力於推動取代西方技術的國產替代選擇。

兩位消息人士說，禁用名單上的美國公司包括：博通（Broadcom）旗下的VMware、Palo Alto Networks和 Fortinet。以色列的公司則有：Check Point Software Technologies。

第三位消息人士補充提到，美國公司還有Alphabet旗下的Mandiant和Wiz、CrowdStrike、SentinelOne、Recorded Future、McAfee、Claroty和Rapid7。以色列公司則是還有去年被Palo Alto收購的CyberArk、Orca Security、Cato Networks等被列入；2023年被法國國防公司Thales收購的Imperva也榜上有名。

路透無法確定有多少中國企業收到通知。消息人士說，北京擔心美國、以色列的網路安全軟體可能收集並向國外傳輸機密資訊。由於中國與西方國家在半導體和人工智慧（AI）領域有摩擦，北京愈發擔心使用西方設備會令外部勢力入侵，因此推動替換電腦設備和辦公軟體。中國最大的網路安全供應商包括三六零、東軟集團。

博通股價周三（14日）下跌超過4%，Palo Alto基本持平，Check Point小幅收高，Fortinet下跌逾2%。Rapid7下跌超1%。

中國互聯網監管機構中央網信辦和工業和信息化部，在路透截稿前，均未回復置評請求。

Recorded Future表示，公司在中國沒有業務，也無意前去。McAfee說，他們專注消費市場，技術「並不適用於政府或企業」。CrowdStrike亦稱未向中國銷售產品，在當地也沒有辦事處、員工或基礎設施，因此「受到的影響微乎其微」。SentinelOne則是說，「在中國沒有直接收入」。Claroty表示未向中國銷售。Orca Security執行長Gil Geron說，沒有收到通知，表示公司專注於國防，認為北京若有這樣的禁令是「方向錯誤」。其他公司未回應路透的置評請求。

部分被禁的美國和以色列公司曾多次指控中國的駭客行動，但中方否認。Check Point上個月發布報告稱，某歐洲政府機構遭疑似與中國有關的攻擊。去年9月，Palo Alto報告稱中國駭客針對全球外交官。

