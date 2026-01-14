路透：北京要求中企停用美國、以色列網路安全軟體

北京當局傳出下達禁令，要求中國企業停用美國、以色列的網路安全軟體。 (路透)

三位不具名知情人士對路透表示，北京當局基於國家安全考慮，近日已通知國內公司停止使用大約十幾家美國和以色列 公司生產的網路安全軟體。

隨著中美貿易和外交緊張情勢升高、雙方爭奪科技主導權，中國政府一直致力於推動取代西方技術的國產替代選擇。

兩位消息人士說，禁用名單上的美國公司包括：博通 （Broadcom）旗下的VMware、Palo Alto Networks和 Fortinet。以色列的公司則有：Check Point Software Technologies。

第三位消息人士補充提到，美國公司還有Alphabet旗下的Mandiant和Wiz、CrowdStrike、SentinelOne、Recorded Future、McAfee、Claroty和Rapid7。以色列公司則是還有去年被Palo Alto收購的CyberArk、Orca Security、Cato Networks等被列入；2023年被法國國防公司Thales收購的Imperva也榜上有名。

路透無法確定有多少中國企業收到通知。消息人士說，北京擔心美國、以色列的網路安全軟體可能收集並向國外傳輸機密資訊。由於中國與西方國家在半導體和人工智慧（AI）領域有摩擦，北京愈發擔心使用西方設備會令外部勢力入侵，因此推動替換電腦設備和辦公軟體。中國最大的網路安全供應商包括三六零、東軟集團。

博通股價周三（14日）下跌超過4%，Palo Alto基本持平，Check Point小幅收高，Fortinet下跌逾2%。Rapid7下跌超1%。

中國互聯網監管機構中央網信辦和工業和信息化部，在路透截稿前，均未回復置評請求。

Recorded Future表示，公司在中國沒有業務，也無意前去。McAfee說，他們專注消費市場，技術「並不適用於政府或企業」。CrowdStrike亦稱未向中國銷售產品，在當地也沒有辦事處、員工或基礎設施，因此「受到的影響微乎其微」。SentinelOne則是說，「在中國沒有直接收入」。Claroty表示未向中國銷售。Orca Security執行長Gil Geron說，沒有收到通知，表示公司專注於國防，認為北京若有這樣的禁令是「方向錯誤」。其他公司未回應路透的置評請求。

部分被禁的美國和以色列公司曾多次指控中國的駭客 行動，但中方否認。Check Point上個月發布報告稱，某歐洲政府機構遭疑似與中國有關的攻擊。去年9月，Palo Alto報告稱中國駭客針對全球外交官。