中搶全球定價權與語話權 「稀土價格指數」上線

中國稀土產業定價工具「稀土價格指數」正式上線。(新華社)

中國稀土 產業迎來重磅定價工具「稀土價格指數」，該指數於1月9日正式上線，覆蓋鑭、鈰、鐠、釹等主流產品，首次構建「每日成交價+周頻指數+月頻預期指數」綜合價格體系，為全球最大稀土生產國裝上價格「晴雨表」。外界解讀，此舉象徵中國正從產量與供應端的主導者，進一步搶占全球稀土價格話語權。

指數由包頭稀土產品交易所主導編制，整合稀交所真實交易數據及合規貿易數據，結合科研機構模型，覆蓋鑭、鈰、鐠、釹等核心稀土品種，通過官網、微信 公眾號、新華財經APP等平台每日更新，動態反映細分品種價格波動。

指數上線後，以「中國價格」替代海外機構（如Argus、Fastmarkets）的離岸價參考體系，為國際貿易談判提供官方依據，削弱「壟斷黑箱」指責。

馬來西亞「東方日報」報導稱，稀土價格走勢，背後反映出的是供需長期處於緊平衡狀態，在指數化後，市場對價格的認知與預期，將更集中於中國所提供的官方版本。

報導指出，中國正在從稀土的「產量主導」轉向「規則主導」。換言之，這也凸顯北京正開始試圖影響稀土「價格形成機制」；不只是「限量」，更有定錨市場預期的效果。

不過，另一方面，美國財政部長貝森特則敦促七大工業國集團（G7）等其他國家加大力度，減少對中國關鍵礦產的依賴。

此外，中國兩大國產稀土巨頭包鋼股份和北方稀土9日晚間分別宣布對2026年第1季稀土精礦關聯交易價格進行上調，相比2025年第4季上漲幅度為2.4%。自2024年第3季起，稀土精礦交易價格已連續第6次上調，累計漲幅已達60%。此前在中國管制稀土出口背景下，助推稀土企業業績增長，行業也迎來高景氣。

經過兩大巨頭調價後，2026年第1季稀土精礦關聯交易價格為不含稅每噸人民幣26834元(約3848美元)。此前六季稀土精礦交易價格分別為每噸人民幣26205元、19109元、18825元、18618元、17782元、16741元，較上期增幅分別為37.1%、1.5%、1.1%、4.7%、6.2%。

中國商務部 在去年10月發布公告，對境外相關稀土物項及技術實施出口管制，也是中方首次將出口管制權延伸至境外，同時新增技術控管，形成完整管制體系。此外，6日宣布禁止稀土等兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途及助日軍事實力提升的最終用途出口。