我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

中搶全球定價權與語話權 「稀土價格指數」上線

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國稀土產業定價工具「稀土價格指數」正式上線。(新華社)
中國稀土產業定價工具「稀土價格指數」正式上線。(新華社)

中國稀土產業迎來重磅定價工具「稀土價格指數」，該指數於1月9日正式上線，覆蓋鑭、鈰、鐠、釹等主流產品，首次構建「每日成交價+周頻指數+月頻預期指數」綜合價格體系，為全球最大稀土生產國裝上價格「晴雨表」。外界解讀，此舉象徵中國正從產量與供應端的主導者，進一步搶占全球稀土價格話語權。

指數由包頭稀土產品交易所主導編制，整合稀交所真實交易數據及合規貿易數據，結合科研機構模型，覆蓋鑭、鈰、鐠、釹等核心稀土品種，通過官網、微信公眾號、新華財經APP等平台每日更新，動態反映細分品種價格波動。

指數上線後，以「中國價格」替代海外機構（如Argus、Fastmarkets）的離岸價參考體系，為國際貿易談判提供官方依據，削弱「壟斷黑箱」指責。

馬來西亞「東方日報」報導稱，稀土價格走勢，背後反映出的是供需長期處於緊平衡狀態，在指數化後，市場對價格的認知與預期，將更集中於中國所提供的官方版本。

報導指出，中國正在從稀土的「產量主導」轉向「規則主導」。換言之，這也凸顯北京正開始試圖影響稀土「價格形成機制」；不只是「限量」，更有定錨市場預期的效果。

不過，另一方面，美國財政部長貝森特則敦促七大工業國集團（G7）等其他國家加大力度，減少對中國關鍵礦產的依賴。

此外，中國兩大國產稀土巨頭包鋼股份和北方稀土9日晚間分別宣布對2026年第1季稀土精礦關聯交易價格進行上調，相比2025年第4季上漲幅度為2.4%。自2024年第3季起，稀土精礦交易價格已連續第6次上調，累計漲幅已達60%。此前在中國管制稀土出口背景下，助推稀土企業業績增長，行業也迎來高景氣。

經過兩大巨頭調價後，2026年第1季稀土精礦關聯交易價格為不含稅每噸人民幣26834元(約3848美元)。此前六季稀土精礦交易價格分別為每噸人民幣26205元、19109元、18825元、18618元、17782元、16741元，較上期增幅分別為37.1%、1.5%、1.1%、4.7%、6.2%。

中國商務部在去年10月發布公告，對境外相關稀土物項及技術實施出口管制，也是中方首次將出口管制權延伸至境外，同時新增技術控管，形成完整管制體系。此外，6日宣布禁止稀土等兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途及助日軍事實力提升的最終用途出口。

稀土 微信 商務部

上一則

林則徐當選香港年度中國歷史人物 獲中小學9.4萬票

下一則

黎智英案 控方：涉外國元素可加刑 辯方：盼顧及年齡健康

延伸閱讀

日採礦船「地球號」啟航 測試全球首例深海稀土泥抽取

日採礦船「地球號」啟航 測試全球首例深海稀土泥抽取
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論

關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論
高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
日本財務大臣片山皋月。（路透）

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

2026-01-10 19:00

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬