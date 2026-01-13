我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

習近平談反腐 「一把手要帶頭執行制度」

特派記者陳政錄／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央總書記習近平在中紀委全會上強調推進反腐敗鬥爭、預告地方換屆。（新華社資料照片）
中共中央總書記習近平在中紀委全會上強調推進反腐敗鬥爭、預告地方換屆。（新華社資料照片）

中共20屆中紀委5次全會昨開幕，總書記習近平在會上指出，要更加清醒堅定推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標提供堅強保障。他還說，反腐敗是場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭；「一把手」要帶頭執行制度。

新華社報導，包含習近平在內，中共中央政治局7常委皆出席。中紀委書記李希主持會議。

習近平發表談話指，中共黨的自我革命重在治權，把權力關進制度籠子是新時代全面從嚴治黨的一項重要任務。要不斷完善制度規定，使制度密而不繁、有效管用，也要著力提高制度執行力，增強剛性約束。要堅持法規制度面前人人平等、遵守法規制度沒有特權、執行法規制度沒有例外，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。他還說，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭。

習近平坦言，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。要把握腐敗的新動向新特點，創新手段方式，完善反腐敗責任落實機制，及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題，不斷提高反腐敗穿透力。

為宣示今年反腐工作，前天起由中紀委和央視合作的電視專題片「一步不停歇，半步不退讓」系列，開始在央視播出，內容包括近年各落馬官員的懺悔及辦案人員的點評等。包括前農業農村部長唐仁健的吃喝問題，他在鏡頭前表示，自己應該在這方面慎始慎初，不跨第一步，不動第一念。

習近平 中共

上一則

新聞評論／「鍾才平」一日一評論 揭經濟政策變色訊號

下一則

香港影城結業潮今年未歇 馬鞍山英皇戲院無預警熄燈

延伸閱讀

中宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固2國關係轉圜勢頭

中宣布加拿大總理卡尼14至17日到訪 鞏固2國關係轉圜勢頭
降低對美依賴 加國總理13日訪華 重建經貿、外交關係

降低對美依賴 加國總理13日訪華 重建經貿、外交關係
新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？

新聞評論／馬杜洛為鑑…台是否慎防「敵在本能寺」？
習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
日本財務大臣片山皋月。（路透）

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

2026-01-10 19:00

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬